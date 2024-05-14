T.C. MİDYAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 14.05.2024 - 00:00

(TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO: 2023/144 Esas

Dava konusu Mardin, ili Midyat ilçesi, Yolbaşı Mahallesinde 104 Ada 'da kain, kuzeyinin bir kısmının 114 ada 215 ve 216 parsel, diğer kuzey kısmının ise tescil harici alan olan, doğusunda 209 parsel, güneyinde 239 parsel, batısında 216 parsel olan 20.809,76 m²'lik arazinin tescili için davacı Abdulhalik Çalışkan tarafından Mardin Büyükşehir Belediyesi, Midyat Belediyesi ve Hazine aleyhine dava açılmış, açılan dava mahkememizin 2023/144 Esas sayılı dosya üzerinden devam edildiği hususu ilan edildiği tarihten itibaren üç ay içerisinde tescil koşullarının oluşmadığı konusunda itirazları olanların yukarıda dosya numarası ile mahkemesi bildirilen dosyaya başvurmaları böyle bir itiraz bulunmazsa veya itiraz olup da itiraz yerinde görülmez ve davacı davasını ispatlamış ise tescile karar verileceği ilan olunur.08/05/2024