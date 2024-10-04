Yayınlanma: 04.10.2024 - 00:01

T.C. MİDYAT SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2023/712

DAVALILAR : 1- ASLAN ÇAKMAK

2- EDİBE ÇAKMAK

3- SARO DEMİR

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış ayrıca adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

ÖN İNCELEME DURUŞMA GÜNÜ: 26/03/2025 günü saat: 09:05'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceğiön inceleme duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.