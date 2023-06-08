T.C. MİDYAT SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 08 Haziran 2023

ESAS NO: 2022/179

Mahkememizde görülmekte olan Muris Mardin ili, Dargeçit ilçesi, Çelikköy nüfusuna kayıtlı, Mustafa ve Alye kızı, 01/07/1912 doğumlu Lali ACAR'a ait Mirasçılık davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince;

Muris Lali ACAR'ın yasal mirasçılarına yapılan tüm araştırmalara rağmen tebliğe elverişli adresleri tespit edilemediğinden, müteveffanın mirasçılarının işbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 1 yıl içerisinde mirasçılık sıfatlarını bildirmek üzere mahkememize müracaat etmesi aksi takdirde TMK'nun 501 ve 594. maddeleri gereğince mirasçıların miras sebebiyle istihkak davası açma hakları saklı kalmak üzere mirasın Devlete geçeceğine dair gerekli kararın yokluğunda verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.