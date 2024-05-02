T.C. MİDYAT SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 02.05.2024 - 00:00

ESAS NO: 2023/804

DAVALI: REŞİT YILDIZ (T.C. 402.... 456) Hasan ve Peyrüze oğlu 01.01.1973 d.luDavacılar Abdurrahman YILDIZ ve arkadaşları tarafından davalılar aleyhinize açılan Elbirliği mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davasının yapılan yargılamasında; Mahkemenizce adınıza tebligat yapılabilecek adres tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir. Muris Hasan YILDIZ'dan intikal eden:

Mardin İli Midyat İlçesi Cumhuriyet Mah. 138 Ada 65 Parsel,

Mardin İli Midyat İlçesi Altıntaş Mah. 111 Ada 135 Parsel

Mardin İli Midyat İlçesi Altıntaş Mah. 111 Ada 165 Parsel

Mardin İli Midyat İlçesi Dolunay Mah. 105 Ada 15 Parsel

Mardin İli Midyat İlçesi Dolunay Mah. 105 Ada 28 Parsel

Mardin İli Midyat İlçesi Dolunay Mah. 106 Ada 10 Parsel

Mardin İli Midyat İlçesi Dolunay Mah. 106 Ada 17 Parsel

Mardin İli Midyat İlçesi Dolunay Mah. 106 Ada 21 Parsel

Mardin İli Midyat İlçesi Dolunay Mah. 106 Ada 158 Parsel

Mardin İli Midyat İlçesi Dolunay Mah. 106 Ada 171 Parsel

Mardin İli Midyat İlçesi Dolunay Mah. 107 Ada 4 Parsel

Mardin İli Midyat İlçesi Dolunay Mah. 109 Ada 5 Parsel

Mardin İli Midyat İlçesi Dolunay Mah. 114 Ada 40 Parsel

Mardin İli Midyat İlçesi Dolunay Mah. 132 Ada 18 Parsel

Mardin İli Midyat İlçesi Dolunay Mah. 132 Ada 19 Parsel'de bulunan taşınmazlardaki iştirak halinin müşterek mülkiyete dönüştürülmesi talep edilmiştir.

"TMK 'nın 644'ne göre davacı tarafından açılan elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi davasına karşı tebliğden itibaren 1 ay içerisinde varsa itirazlarınızı bildirmeniz veya ortaklığın giderilmesi davası açmanız, belirlenen süre içinde elbirliği mülkiyetinin devamını haklı kılacak bir itiraz ileri sürülmediği veya paylaşma davası açılmadığı takdirde istem konusu mal üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine karar verileceği hususu tarafınıza ihtar olunur" tebliğinden itibaren HMK’nun 317/1-2 ve 318 maddeleri gereğince 2 hafta içerisinde ilk itirazlarıyla birlikte mahkememiz dava dosyasına cevap verebileceğiniz hususu dava dilekçesi ve tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.