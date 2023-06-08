T.C. MİLAS 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 08 Haziran 2023

ESAS NO: 2022/454

Davacı MUHSİN KARABACAK tarafından davalı Maliye Hazinesine karşı açılan davada Muğla ili Milas ilçesi Meşelik mahallesi 254 ada 13 parsel sayılı taşınmazın davacı adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesi talep edilmektedir. BelirtilenMuğla ili Milas ilçesi Meşelik mahallesi 254 ada 13 parsel sayılı taşınmazın davacı MUHSİN KARABACAK adına tapuya kayıt ve tescili için işbu ilan tarihinden itibaren üç ay içinde yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasına itiraz edilebileceği ilan olunur.