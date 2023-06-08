T.C. MİLAS 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 08 Haziran 2023

ESAS NO: 2022/452

Davacı UMMAHAN ALGIN tarafından davalı Maliye Hazinesine karşı açılan davada Muğla ili Milas ilçesi Meşelik mahallesi 254 ada 9 ve 11 parsel sayılı taşınmazların davacı adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesi talep edilmektedir. BelirtilenMuğla ili Milas ilçesi Meşelik mahallesi 254 ada 9 ve 11 parsel sayılı taşınmazların davacı UMMAHAN ALGIN adına tapuya kayıt ve tescili için işbu ilan tarihinden itibaren üç ay içinde yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasına itiraz edilebileceği ilan olunur.