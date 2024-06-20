T.C. MİLAS 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 20.06.2024 - 00:00

ESAS NO: 2023/452

Davacı, ŞENAY ESER ileDavalı , MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davasında;Muğla ile Milas ilçesi KemiklerMahallesi 152 ada 14 parsele bitişik konumda olan tespit dışı bırakılan425,02,m2 yüzölçümlü taşınmaz ile ilgili davacı adına tapuya kayıt ve tescilini talep edilmektedir. Tescili talep edilen yukarıda taşınmazdaherhangi bir hak iddia edenlerinson ilan tarihinden itibaren 3ay içersindemahkememizin yukarıdaesas numarası yazılı dava dosyasınabaşvurmalarıilan olunur. 10/06/2024