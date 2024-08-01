Yayınlanma: 01.08.2024 - 00:01

T.C. MUĞLA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2022/351

DAVALI : 1- SEMİHA YILDIZ Weitlstr. 58 80935 Müchen/Almanya Federal Cumhuriyeti Bakırköy/ İSTANBUL

Muris Ayşegül Özköy mirasçıları, Davacılar İlkay Ürper, Günay Ürper ve davalılar Ferdi Karasoy, Figen Artun , Hakan Kasımlı, Hülya İnan, Nilgün Görgün, Şenol Kasımlı, Ümit Kasımlı, Doğukan Pişkin, Hande Bayramıç, Meliha Feriştah Özköy, Oya Kasımlı, Oya Kasımlı, Pınar Kaçır, Semiha Yıldız arasında görülen, mirasçılık belgesinin iptali davasında, davacıların muris Ayşegül Özköy'ün öz kardeşleri olduklarını iddia ettikleri bu nedenle Karşıyaka 3. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2021/1706 Esas 2021/1327 Karar sayılı ilamının iptali talep edilmekte olup, talebin ilanına karar verilmiştir.