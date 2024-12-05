T.C. MURATLI (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI- 2023/12 SATIŞ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/12 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları: 1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Üzerinde ekonomik değeri olmayan ağaçlar ve kerpiç yapı olan, 444,42 m2 arsa içerisinde Bahçeli ev nitelikli arsa vasfında taşınmaz.
Adresi: İstiklal Mahallesi 192 Ada, 16 Parsel Muratlı / TEKİRDAĞ
Yüzölçümü: 444,42 m2
İmar Durumu: Var
Kıymeti: 3.539.360,00 TL
KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. Artırma Bilgileri
1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 03/01/2025 - 10:00
Bitiş Tarih ve Saati: 10/01/2025 - 10:00
2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 31/01/2025 - 10:00
Bitiş Tarih ve Saati: 07/02/2025 - 10:00
04/11/2024 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.