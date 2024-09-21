Yayınlanma: 21.09.2024 - 00:01

T.C. MUŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2022/733 Esas

KARAR NO : 2023/657

Davacılar MEHMET ŞİRİN TOPLU, ZÜBEYİR TOPLU tarafından mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Satın Almaya Dayalı) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Mahkememizin 26/10/2023 tarih 2022/733 esas 2023/657 karar sayılı ilamı ile davacı tarafından verilen istinaf kanun yoluna başvuru dilekçesi yapılan tüm aramalara rağmen davalılar Müfit KOTAN ve Mimtaz KOTAN'a tebliğ edilmediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

HÜKÜM :

1-Davanın davalıların pasif husumet ehliyetleri yokluğu nedeniyle REDDİNE,

Dair, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde Van Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 19/08/2024