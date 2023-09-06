T.C. MUŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2023/503
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER: Muş ili Hasköy ilçesi Koç köyü
MEVKİİ: Köy civarı
PAFTA NO: -
ADA NO: 135
PARSEL NO: 5
VASFI: Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ: 25684,35
MALİKİN ADI VE SOYADI: Yunus Saygın
KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI: Karayolları Genel Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ:
Davaya konu taşınmazın 2942 Sayılı yasa hükümleri uyarınca kamulaştırmasına karar verilmiş olup,
a- İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
b- Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Muş Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,
c- Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
d- İş bu ilanın davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 29/08/2023