T.C. MUŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2023/499
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER: Muş / Hasköy
MEVKİİ: Karakütük Köyü
PAFTA NO:
ADA NO: 187
PARSEL NO: 14
VASFI:
YÜZÖLÇÜMÜ:
MALİKİN ADI VE SOYADI: HÜSEYİN ÖZDEMİR
KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ:
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/499 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
#ilangovtr Basın No: ILN01893471