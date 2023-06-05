T.C. MUŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ TOPLU KAMULAŞTIRMA İLANLARI

Yayınlanma: 05 Haziran 2023

ESAS NO: 2023/231

Aşağıda dosya numaraları, taşınmazların bilgileri ve miktarları yazılan taşınmazların 2942 Sayılı yasa hükümleri uyarınca kamulaştırmasına karar verilmiş olup,

a- İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b- Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Muş Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,

c- Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d- İş bu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 29/05/2023

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİLERİ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



1- 2023/231- Muş İli, Merkez İlçesi, Mercimekkale Köyü, 121 Ada, 1 Parsel Sayılı taşınmazın 494,62 m²lik kısmı

2- 2023/210- Muş İli, Merkez İlçesi, Mercimekkale Köyü, 127 Ada, 22 Parsel Sayılı taşınmazın 108,09 m²lik kısmı

3- 2023/230- Muş İli, Merkez İlçesi, Mercimekkale Köyü, 126 Ada, 134 Parsel Sayılı taşınmazın 1.320,10 m²lik kısmı

4- 2023/201- Muş İli, Merkez İlçesi, Mercimekkale Köyü, 129 Ada, 8 Parsel Sayılı taşınmazın 292,42 m²lik kısmı

5- 2023/203- Muş İli, Merkez İlçesi, Mercimekkale Köyü, 121 Ada, 110 Parsel Sayılı taşınmazın 592,68 m²lik kısmı

6- 2023/241- Muş İli, Merkez İlçesi, Mercimekkale Köyü, 123 Ada, 36 Parsel Sayılı taşınmazın 990,00 m²lik kısmı

7- 2023/221- Muş İli, Merkez İlçesi, Mercimekkale Köyü, 121 Ada, 88 Parsel Sayılı taşınmazın 2.058,26 m²lik kısmı

8- 2023/243- Muş İli, Merkez İlçesi, Mercimekkale Köyü, 129 Ada, 3 Parsel Sayılı taşınmazın 730,73 m²lik kısmı

9- 2023/223- Muş İli, Merkez İlçesi, Mercimekkale Köyü, 113 Ada, 29 Parsel Sayılı taşınmazın 3.449,30m²lik kısmı