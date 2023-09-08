Yayınlanma: 08 Eylül 2023

T.C. MUŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2019/1082 Esas

Davacı, İZZET AYDEMİR ile Davalılar, AYTEN ERDOĞAN, BİRSEN YAŞAR, DOĞAN TAŞDEMİR, EBRU OKUYAN, ERKAN TAŞDEMİR, ERTAN TAŞDEMİR, ESİN DEMİR, GÜLTEN DEMİRBİLEK, HAKAN TAŞDEMİR, HİLAL ÇALİ, MAZHAR TAŞDEMİR, NEZRİYE YILDIRĞAN, NURSEN TAŞDEMİR, NURTEN DEMİR, OKAN TAŞDEMİR, PINAR SUBAŞI, RECEP GÜNGÖR, SERKAN TAŞDEMİR, SUNA KARAYEL, VASIF ÖZCAN, VEYSEL TAŞDEMİR, YASEMİN TAŞDEMİR, YAVUZ TAŞDEMİR, YILMAZ TAŞDEMİR arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Alım Hakkından Kaynaklanan) davası nedeniyle; Mahkememizce yapılan yargılama sırasında ikametgahı meçhul bulunan dahili davalı Yılmaz Taşdemir’in Mahkememizin duruşma günü olan 15/11/2023 günü saat: 09:30'daki duruşmada hazır bulunmanız, hazır bulunmadığınız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmediğiniz takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği ve karar verileceği hususunda (dava dilekçesi, tensip zaptı, duruşma zaptı, ön inceleme duruşma zaptı ve duruşma gününün davetiye tebliği yerine kaim olmak üzere) iş bu ilanın yapıldığı tarihten itibaren 10 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.