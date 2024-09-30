Yayınlanma: 30.09.2024 - 00:01

T.C. MUŞ KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2013/32

KARAR NO: 2018/65

Davacılar AHMET DEMİR, BEDRİYE ÇORLU, HÜSEYİN TUNCA, İKRAM TUNCA, MEHMET SAİT ÇİÇEK aleyhine mahkememizde açılan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

1-Davacı Mehmet Sait Çiçek ile dahili davacılar İkram Tunca, Bedriye Çorlu ve Şükrü Çiçek'in DAVALARININ AYRI AYRI REDDİNE,

2-Asli Müdahil Mehmet Salih Demir'in davasının REDDİNE,

3-Davacı Ahmet Demir'in davasının FERAGAT NEDENİYLE REDDİNE,

4-Davacı Hüseyin Tunca'nın davasının KISMEN KABUL KISMEN REDDİ İLE,

-Dava konusu Muş ili, Varto ilçesi, Yurttutan Köyünde kain 137 parsel sayılı taşınmazın tespitinin iptaline, Fen bilirkişisi Cemal Aktaş tarafından tanzim olunan 28/07/2017 tarihli rapor ve krokide 137 parsel sayılı taşınmazda (B) harfiyle gösterilen kısmın, 3402 S.Y. m. 16/D hükmü uyarınca ayrı parsel numarası verilerek çayır vasfıyla Davacı Hüseyin Tunca adına TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,

-Aynı tarihli fen bilirkişisi raporunda dava konusu 137 parsel sayılı taşınmazda (A), (C) ve (D) harfiyle belirtilen kısımların mera niteliğinde olduğu belirlendiğinden 3402 S.Y. M. 16/B hükmü uyarınca (A), (C) ve (D) harfiyle belirtilen kısımların 137 parsel sayılı davalı mera arazisiyle birlikte MERA OLARAK SINIRLANDIRILMASINA VE MERA NİTELİĞİ İLE ÖZEL SİCİLİNE KAYIT VE TESCİLİNE karar verilmiştir.

Tüm arama ve araştırmalara rağmen adresi belirlenemeyen Yıldız ÇORLU adına gerekçeli karar ve istinaf başvuru dilekçelerinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup, ilanın yayın tarihinden itibaren iki hafta içerisinde tebliğ yapılmış sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde bizzat veya kendisini bir vekil ile temsil ettirerek söz konusu gerekçeli kararı temyiz etmediği takdirde kararın kesinleştirilerek işlem yapılacağı hususu, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 20/09/2024