T.C. MUŞ SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İLAN

Yayınlanma: 27.05.2024 - 00:00

Esas: 2023/361 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davasının verilen ara kararı gereğince; Muş İli, Merkez İlçesi, Ilıca Mahallesi/Köyü, Cilt No:75, Hane No:28 ile nüfusa kayıtlı, Ahmet ve Leyla'dan olma, 10/09/1982 Muş doğumlu, 66745019806 T.C. Kimlik Numaralı, Adem ŞEN'in gaipliğine karar verilmesi istenmiş olmakla, Adem ŞEN'in nerede olduğu ve nerede oturduğu hususunda bilgi sahibi olanların ilan tarihinden itibaren 6 aylık süre içerisinde Mahkememizin 2023/361 esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri, ayrıca gaipliğin hükmü için lazım olan ilan müddeti zarfında hiçbir hak sahibi zuhur etmezse, gaibin mallarının Hazineye intikal edeceği T.M.K'nın 32. ve 530. maddesince 2. ( İkinci ) gaiplik ilanı olarak duyurulur. 14/05/2024