T.C. MUT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. MUT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2024/1016-1018-1020-1022-1026-1028-1030-1032-1034-1036-1038-1040-1042-1044-1046-1048-1050-1052-1054-1056-1058-1060-1062-1064-1066
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2024/1016
AYŞE YAŞAR
MUHİTTİN ÇÜRÜK
MUSTAFA ÇÜRÜK
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Mersin İli Mut İlçesi Hamam Mahallesi 114 ada 3 parsel
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Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:148,52 m²
Toplam Bedel :2859,01 TL
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2024/1018
NUH TATLI
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Mersin İli Mut İlçesi Hamam Mahallesi 123 ada 7 parsel
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Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 970,19 m²
Toplam Bedeli: 142.254,11 TL
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2024/1020
MEHMET ŞİNKA
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Mersin İli Mut İlçesi KayaönüMahallesi 101 ada 138 parsel
Mersin ili Mut ilçesi Kayaönü Mahallesi 101 ada 184 parsel
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Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:304,46 m² ve 2562,96 m2
Toplam Bedel:25.117,95 TL ve 224.259,00 TL
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2024/1022
RAZİYE ERDEM
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Mersin İli Mut İlçesi KayaönüMahallesi 101 ada 140 parsel
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Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:1392,33 m2
Toplam Bedel:73.097,33 TL
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2024/1026
OSMAN GEZER
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Mersin İli Mut İlçesi KayaönüMahallesi 101 ada 318 parsel
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Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:493,94 m2
Toplam Bedel:16.843,35 TL
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2024/1028
ALİ ASLAN (ÖLÜ)
MUSTAFA ASLAN (ÖLÜ)
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Mersin İli Mut ilçesi Sakız Mahallesi 132 ada 5 parsel
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Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 2541,85 m²
Toplam Bedel:309.409,54 TL
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2024/1030
ALİ DURNA
ASİYE İNCE
AYŞE GEZER
BEDİA KICALI
CANSEL ÜNAL
FATMA KÜÇÜK
MUSTAFA DURNA
MUSTAFA KÜÇÜK
OSMAN KÜÇÜK
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Mersin İli Mut İlçesi Sakız Mahallesi 135 ada 1parsel
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Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 147,04 m²
Toplam Bedel:10.292,80 TL
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2024/1032
HÜSEYİN TUTAR
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Mersin İli Mut İlçesi Evren Mahallesi 134 ada 530 parsel
Mersin ili Mut ilçesi Evren Mahallesi 134 ada 561 parsel
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Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:7658,79 m2 ve 3722,01 m2
Toplam Bedel:785.408,91 TL ve 392.299,85 TL
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2024/1034
Mehmet AKRAN
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Mersin İli Mut İlçesi EvrenMahallesi 134 ada 529 parsel
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Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:2863,95 m2
Toplam Bedel:445.914,75 TL
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2024/1036
HALİL AKGÜL
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Mersin İli Mut İlçesi GüzelyurtMahallesi 101 ada 11 parsel
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Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:2131,84 m²
Toplam Bedel:37.307,20 TL
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2024/1038
ŞEREF ŞAHİN
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Mersin İli Mut İlçesi Evren Mahallesi 115 ada 23 parsel
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Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:4427,15 m²
Toplam Bedel:477.246,77 TL
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2024/1040
HURİYE KAPTAN
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Mersin İli Mut İlçesiEvrenMahallesi 134 ada 348, 507 ve 502 parsel
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Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 1484,,06 m2, 4734,30 m2 ve 295,45.m2 Toplam Bedel:24.108,72 TL, 480.531,45 TL, 161.020,51TL
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2024/1042
OSMAN OĞUZHAN
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Mersin İli Mut İlçesiEvren Mahallesi 134 ada 511 ve 534 parsel
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Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:4168,54 m2 ve 141,86 m²
Toplam Bedel:10.327,41 TL
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2024/1044
SEVİNÇ TUTAR
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Mersin İli Mut İlçesiEvrenMahallesi 134 ada 562 ve 531 parsel
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Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 2166,94 ve 4629,39 m²
Toplam Bedel:216.152,24 TL ve 442.338,21 TL
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2024/1046
ABİDE DİNCER
AYSEL KIZIL
AYŞE MENEVŞE
AYŞE SELBİ
EBİDE FATMA KAYA
ELİFE GÜRBÜZ
MUSTAFA TATLI
NUH TATLI
OSMAN TATLI
ŞERİFE ŞAN
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Mersin İli Mut İlçesiSakız Mahallesi 137 ada 25 parsel
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Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 907,88 m²
Toplam Bedel:66.093,66 TL
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2024/1048
İBRAHİM AKBABA
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Mersin İli Mut İlçesiEvren Mahallesi 101 ada 741 parsel
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Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 58,02 m²
Toplam Bedel:4278,97 TL
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2024/1050
MUSTAFA KESER
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Mersin İli Mut İlçesi Evren Mahallesi 101 ada 904 parsel
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Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:1456,63 m²
Toplam Bedel:226.691,99 TL
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2024/1052
EMİŞ ÇOLAK (ÖLÜ)
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Mersin İli Mut İlçesiEvren Mahallesi 101 ada 882 parsel
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Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 1350,84 m²
Toplam Bedel:189.117,60 TL
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2024/1054
FATİH ÖZKAN
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Mersin İli Mut İlçesiEvren Mahallesi 134 ada 399 parsel
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Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 438,69 m²
Toplam Bedel:35.775,17 TL
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2024/1056
YUNUS GÜZLEK
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Mersin İli Mut İlçesiEvren Mahallesi 134 ada 557 parsel
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Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 7916,52 m²
Toplam Bedel:775.818,96 TL
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2024/1058
HARUN ŞAHİN
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Mersin İli Mut İlçesiDiştaş Mahallesi 101 ada 1997 parsel
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Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 790,86 m²
Toplam Bedel:16.608,06 TL
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2024/1060
HACI ALİ KAHRIMAN
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Mersin İli Mut İlçesiNarlıdere Mahallesi 101 ada 423 parsel
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Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 1707,85 m²
Toplam Bedel:29.887,38 TL
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2024/1062
MEHMET TAŞGIN
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Mersin İli Mut İlçesiAlaçamMahallesi 170 ada 10 parsel
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Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 1758,99 m²
Toplam Bedel:219.674,99 TL
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2024/1064
ALİ ÜNAL (ÖLÜ)
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Mersin İli Mut İlçesiAlaçam Mahallesi 170 ada 53 parsel
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Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 2115,18 m²
Toplam Bedel:161.811,27 TL
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2024/1066
ABDULLAH ÖRS
AYŞE ÜNAL
EŞE BAŞTUĞ
MEHMET ÖRS
MUSTAFA ÖRS
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Mersin İli Mut İlçesiAlaçam Mahallesi 170 ada 58 parsel
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Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 294,73 m²
Toplam Bedel:5835,65 TL
Davacı Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından kamulaştırma işlemi yapılmış olması nedeniyle, kamulaştırmayı yapan idare tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili davası açılmış olup, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Mut Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, duruşmasının Mut 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4. maddesi gereğince ilan olunur.
24/12/2024