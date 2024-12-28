Yayınlanma: 28.12.2024 - 00:01

T.C. MUT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2024/1016-1018-1020-1022-1026-1028-1030-1032-1034-1036-1038-1040-1042-1044-1046-1048-1050-1052-1054-1056-1058-1060-1062-1064-1066

2024/1016 AYŞE YAŞAR MUHİTTİN ÇÜRÜK MUSTAFA ÇÜRÜK Mersin İli Mut İlçesi Hamam Mahallesi 114 ada 3 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:148,52 m² Toplam Bedel :2859,01 TL 2024/1018 NUH TATLI Mersin İli Mut İlçesi Hamam Mahallesi 123 ada 7 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 970,19 m² Toplam Bedeli: 142.254,11 TL 2024/1020 MEHMET ŞİNKA Mersin İli Mut İlçesi KayaönüMahallesi 101 ada 138 parsel Mersin ili Mut ilçesi Kayaönü Mahallesi 101 ada 184 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:304,46 m² ve 2562,96 m2 Toplam Bedel:25.117,95 TL ve 224.259,00 TL 2024/1022 RAZİYE ERDEM Mersin İli Mut İlçesi KayaönüMahallesi 101 ada 140 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:1392,33 m2 Toplam Bedel:73.097,33 TL 2024/1026 OSMAN GEZER Mersin İli Mut İlçesi KayaönüMahallesi 101 ada 318 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:493,94 m 2 Toplam Bedel:16.843,35 TL 2024/1028 ALİ ASLAN (ÖLÜ) MUSTAFA ASLAN (ÖLÜ) Mersin İli Mut ilçesi Sakız Mahallesi 132 ada 5 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 2541,85 m² Toplam Bedel:309.409,54 TL 2024/1030 ALİ DURNA ASİYE İNCE AYŞE GEZER BEDİA KICALI CANSEL ÜNAL FATMA KÜÇÜK MUSTAFA DURNA MUSTAFA KÜÇÜK OSMAN KÜÇÜK Mersin İli Mut İlçesi Sakız Mahallesi 135 ada 1parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 147,04 m² Toplam Bedel:10.292,80 TL 2024/1032 HÜSEYİN TUTAR Mersin İli Mut İlçesi Evren Mahallesi 134 ada 530 parsel Mersin ili Mut ilçesi Evren Mahallesi 134 ada 561 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:7658,79 m2 ve 3722,01 m 2 Toplam Bedel:785.408,91 TL ve 392.299,85 TL 2024/1034 Mehmet AKRAN Mersin İli Mut İlçesi EvrenMahallesi 134 ada 529 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:2863,95 m 2 Toplam Bedel:445.914,75 TL 2024/1036 HALİL AKGÜL Mersin İli Mut İlçesi GüzelyurtMahallesi 101 ada 11 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:2131,84 m² Toplam Bedel:37.307,20 TL 2024/1038 ŞEREF ŞAHİN Mersin İli Mut İlçesi Evren Mahallesi 115 ada 23 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:4427,15 m² Toplam Bedel:477.246,77 TL 2024/1040 HURİYE KAPTAN Mersin İli Mut İlçesiEvrenMahallesi 134 ada 348, 507 ve 502 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 1484,,06 m2, 4734,30 m2 ve 295,45.m 2 Toplam Bedel:24.108,72 TL, 480.531,45 TL, 161.020,51TL 2024/1042 OSMAN OĞUZHAN Mersin İli Mut İlçesiEvren Mahallesi 134 ada 511 ve 534 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:4168,54 m2 ve 141,86 m² Toplam Bedel:10.327,41 TL 2024/1044 SEVİNÇ TUTAR Mersin İli Mut İlçesiEvrenMahallesi 134 ada 562 ve 531 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 2166,94 ve 4629,39 m² Toplam Bedel:216.152,24 TL ve 442.338,21 TL 2024/1046 ABİDE DİNCER AYSEL KIZIL AYŞE MENEVŞE AYŞE SELBİ EBİDE FATMA KAYA ELİFE GÜRBÜZ MUSTAFA TATLI NUH TATLI OSMAN TATLI ŞERİFE ŞAN Mersin İli Mut İlçesiSakız Mahallesi 137 ada 25 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 907,88 m² Toplam Bedel:66.093,66 TL 2024/1048 İBRAHİM AKBABA Mersin İli Mut İlçesiEvren Mahallesi 101 ada 741 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 58,02 m² Toplam Bedel:4278,97 TL 2024/1050 MUSTAFA KESER Mersin İli Mut İlçesi Evren Mahallesi 101 ada 904 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:1456,63 m² Toplam Bedel:226.691,99 TL 2024/1052 EMİŞ ÇOLAK (ÖLÜ) Mersin İli Mut İlçesiEvren Mahallesi 101 ada 882 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 1350,84 m² Toplam Bedel:189.117,60 TL 2024/1054 FATİH ÖZKAN Mersin İli Mut İlçesiEvren Mahallesi 134 ada 399 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 438,69 m² Toplam Bedel:35.775,17 TL 2024/1056 YUNUS GÜZLEK Mersin İli Mut İlçesiEvren Mahallesi 134 ada 557 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 7916,52 m² Toplam Bedel:775.818,96 TL 2024/1058 HARUN ŞAHİN Mersin İli Mut İlçesiDiştaş Mahallesi 101 ada 1997 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 790,86 m² Toplam Bedel:16.608,06 TL 2024/1060 HACI ALİ KAHRIMAN Mersin İli Mut İlçesiNarlıdere Mahallesi 101 ada 423 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 1707,85 m² Toplam Bedel:29.887,38 TL 2024/1062 MEHMET TAŞGIN Mersin İli Mut İlçesiAlaçamMahallesi 170 ada 10 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 1758,99 m² Toplam Bedel:219.674,99 TL 2024/1064 ALİ ÜNAL (ÖLÜ) Mersin İli Mut İlçesiAlaçam Mahallesi 170 ada 53 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 2115,18 m² Toplam Bedel:161.811,27 TL 2024/1066 ABDULLAH ÖRS AYŞE ÜNAL EŞE BAŞTUĞ MEHMET ÖRS MUSTAFA ÖRS Mersin İli Mut İlçesiAlaçam Mahallesi 170 ada 58 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 294,73 m² Toplam Bedel:5835,65 TL

Davacı Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından kamulaştırma işlemi yapılmış olması nedeniyle, kamulaştırmayı yapan idare tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili davası açılmış olup, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Mut Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, duruşmasının Mut 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4. maddesi gereğince ilan olunur.

24/12/2024