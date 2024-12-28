T.C. MUT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 28.12.2024 - 00:01

T.C. MUT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2024/1016-1018-1020-1022-1026-1028-1030-1032-1034-1036-1038-1040-1042-1044-1046-1048-1050-1052-1054-1056-1058-1060-1062-1064-1066

2024/1016

AYŞE YAŞAR

MUHİTTİN ÇÜRÜK

MUSTAFA ÇÜRÜK

Mersin İli Mut İlçesi Hamam Mahallesi 114 ada 3 parsel

Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:148,52 m²

Toplam Bedel :2859,01 TL

2024/1018

NUH TATLI

Mersin İli Mut İlçesi Hamam Mahallesi 123 ada 7 parsel

Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 970,19 m²

Toplam Bedeli: 142.254,11 TL

2024/1020

MEHMET ŞİNKA

Mersin İli Mut İlçesi KayaönüMahallesi 101 ada 138 parsel

Mersin ili Mut ilçesi Kayaönü Mahallesi 101 ada 184 parsel

Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:304,46 m² ve 2562,96 m2

Toplam Bedel:25.117,95 TL ve 224.259,00 TL

2024/1022

RAZİYE ERDEM

Mersin İli Mut İlçesi KayaönüMahallesi 101 ada 140 parsel

Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:1392,33 m2

Toplam Bedel:73.097,33 TL

2024/1026

OSMAN GEZER

Mersin İli Mut İlçesi KayaönüMahallesi 101 ada 318 parsel

Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:493,94 m2

Toplam Bedel:16.843,35 TL

2024/1028

ALİ ASLAN (ÖLÜ)

MUSTAFA ASLAN (ÖLÜ)

Mersin İli Mut ilçesi Sakız Mahallesi 132 ada 5 parsel

Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 2541,85 m²

Toplam Bedel:309.409,54 TL

2024/1030

ALİ DURNA

ASİYE İNCE

AYŞE GEZER

BEDİA KICALI

CANSEL ÜNAL

FATMA KÜÇÜK

MUSTAFA DURNA

MUSTAFA KÜÇÜK

OSMAN KÜÇÜK

Mersin İli Mut İlçesi Sakız Mahallesi 135 ada 1parsel

Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 147,04 m²

Toplam Bedel:10.292,80 TL

2024/1032

HÜSEYİN TUTAR

Mersin İli Mut İlçesi Evren Mahallesi 134 ada 530 parsel

Mersin ili Mut ilçesi Evren Mahallesi 134 ada 561 parsel

Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:7658,79 m2 ve 3722,01 m2

Toplam Bedel:785.408,91 TL ve 392.299,85 TL

2024/1034

Mehmet AKRAN

Mersin İli Mut İlçesi EvrenMahallesi 134 ada 529 parsel

Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:2863,95 m2

Toplam Bedel:445.914,75 TL

2024/1036

HALİL AKGÜL

Mersin İli Mut İlçesi GüzelyurtMahallesi 101 ada 11 parsel

Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:2131,84 m²

Toplam Bedel:37.307,20 TL

2024/1038

ŞEREF ŞAHİN

Mersin İli Mut İlçesi Evren Mahallesi 115 ada 23 parsel

Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:4427,15 m²

Toplam Bedel:477.246,77 TL

2024/1040

HURİYE KAPTAN

Mersin İli Mut İlçesiEvrenMahallesi 134 ada 348, 507 ve 502 parsel

Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 1484,,06 m2, 4734,30 m2 ve 295,45.m2 Toplam Bedel:24.108,72 TL, 480.531,45 TL, 161.020,51TL

2024/1042

OSMAN OĞUZHAN

Mersin İli Mut İlçesiEvren Mahallesi 134 ada 511 ve 534 parsel

Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:4168,54 m2 ve 141,86 m²

Toplam Bedel:10.327,41 TL

2024/1044

SEVİNÇ TUTAR

Mersin İli Mut İlçesiEvrenMahallesi 134 ada 562 ve 531 parsel

Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 2166,94 ve 4629,39 m²

Toplam Bedel:216.152,24 TL ve 442.338,21 TL

2024/1046

ABİDE DİNCER

AYSEL KIZIL

AYŞE MENEVŞE

AYŞE SELBİ

EBİDE FATMA KAYA

ELİFE GÜRBÜZ

MUSTAFA TATLI

NUH TATLI

OSMAN TATLI

ŞERİFE ŞAN

Mersin İli Mut İlçesiSakız Mahallesi 137 ada 25 parsel

Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 907,88 m²

Toplam Bedel:66.093,66 TL

2024/1048

İBRAHİM AKBABA

Mersin İli Mut İlçesiEvren Mahallesi 101 ada 741 parsel

Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 58,02 m²

Toplam Bedel:4278,97 TL

2024/1050

MUSTAFA KESER

Mersin İli Mut İlçesi Evren Mahallesi 101 ada 904 parsel

Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:1456,63 m²

Toplam Bedel:226.691,99 TL

2024/1052

EMİŞ ÇOLAK (ÖLÜ)

Mersin İli Mut İlçesiEvren Mahallesi 101 ada 882 parsel

Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 1350,84 m²

Toplam Bedel:189.117,60 TL

2024/1054

FATİH ÖZKAN

Mersin İli Mut İlçesiEvren Mahallesi 134 ada 399 parsel

Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 438,69 m²

Toplam Bedel:35.775,17 TL

2024/1056

YUNUS GÜZLEK

Mersin İli Mut İlçesiEvren Mahallesi 134 ada 557 parsel

Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 7916,52 m²

Toplam Bedel:775.818,96 TL

2024/1058

HARUN ŞAHİN

Mersin İli Mut İlçesiDiştaş Mahallesi 101 ada 1997 parsel

Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 790,86 m²

Toplam Bedel:16.608,06 TL

2024/1060

HACI ALİ KAHRIMAN

Mersin İli Mut İlçesiNarlıdere Mahallesi 101 ada 423 parsel

Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 1707,85 m²

Toplam Bedel:29.887,38 TL

2024/1062

MEHMET TAŞGIN

Mersin İli Mut İlçesiAlaçamMahallesi 170 ada 10 parsel

Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 1758,99 m²

Toplam Bedel:219.674,99 TL

2024/1064

ALİ ÜNAL (ÖLÜ)

Mersin İli Mut İlçesiAlaçam Mahallesi 170 ada 53 parsel

Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 2115,18 m²

Toplam Bedel:161.811,27 TL

2024/1066

ABDULLAH ÖRS

AYŞE ÜNAL

EŞE BAŞTUĞ

MEHMET ÖRS

MUSTAFA ÖRS

Mersin İli Mut İlçesiAlaçam Mahallesi 170 ada 58 parsel

Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 294,73 m²

Toplam Bedel:5835,65 TL

Davacı Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından kamulaştırma işlemi yapılmış olması nedeniyle, kamulaştırmayı yapan idare tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili davası açılmış olup, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Mut Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, duruşmasının Mut 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4. maddesi gereğince ilan olunur.

24/12/2024

#ilangovtr Basın No: ILN02147685