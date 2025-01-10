Yayınlanma: 10.01.2025 - 00:01

T.C. MUT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2024/1099 Esas

2024/1099 MEHMET YILDIZ Mersin İli Mut İlçesi Elbeyli Mahallesi 133 ada 17parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:3980,08 m² Toplam Bedel :226.800,0 TL

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırma işlemi yapılmış olması nedeniyle, kamulaştırmayı yapan idare tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili davası açılmış olup, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Mut Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, duruşmasının Mut 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4. maddesi gereğince ilan olunur. 03/01/2025

