T.C. MUT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 19 Ocak 2024

Sayı: 2023/776 Esas 19/12/2023 ESAS NO: 2023/776-2023/794-2023/795-2023/814-2023/816-2023/840

2023/776

MEHMET ÇAVDAR

Mersin İli Mut İlçesi Yukarıköselerli mahallesi, 2609parsel

Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:1.963,91 m²

Toplam Bedeli: 47.389,55 TL

2023/794

ALİ ÇİFTÇİOĞLU

MUSTAFA ÇİFTÇİOĞLU

FATMA ÇİFTÇİOĞLU

Mersin İli Mut İlçesi Yukarıköselerli mahallesi eski 332 parsel yeni 2699parsel

Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 156,71 m²

Toplam Bedeli: 1.759,85 TL 203

2023/795

MEHMET ÇİFTÇİOĞLU

Mersin ili, Mut ilçesi, Yukarıköselerli mahallesi, eski 334 parsel yeni 2693 parsel

Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:921,08 m²

Toplam Bedeli: 22.584,98 TL

2023/814

MEHMET YILDIZ

Mersin ili, Mut ilçesi, Elbeyli mahallesi 133 ada 17(if:114) parsel

Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:3.980,08 m²

Toplam Bedeli:226.802,50 TL

2023/840

AYŞE AY

AYŞE KOCATÜRK

DURMUŞ ALİ AY

ELİF BAĞ

İSMAİL AY

Mersin ili, Mut ilçesi, Elbeyli mahallesi, 137 ada 41 parsel (if:80)

Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:877,26 m²

Toplam Bedeli:18.755,82 TL

2023/816

NİHAL VALANDOVA

ZÜHAL ERKURT

HALİL RİFAT SÖNMEZ

Mersin ili, Mut ilçesi, Elbeyli mahallesi 137 ada 49 parsel

Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:6.589,20 m²

Toplam Bedeli:140.877,10 TL


Davacı idare tarafından kamulaştırma işlemi yapılmış olması nedeniyle, kamulaştırmayı yapan idare tarafındanmahkememizin yukarıda dosya esas numaraları hizasında yazılı dava dosyalarında kayda alınmış olan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili davaları açılmış olup, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Mut Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, duruşmasının Mut 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4. maddesi gereğince ilan olunur.19/12/2023

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