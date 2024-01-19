T.C. MUT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI
Sayı: 2023/776 Esas 19/12/2023 ESAS NO: 2023/776-2023/794-2023/795-2023/814-2023/816-2023/840
2023/776
MEHMET ÇAVDAR
Mersin İli Mut İlçesi Yukarıköselerli mahallesi, 2609parsel
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:1.963,91 m²
Toplam Bedeli: 47.389,55 TL
2023/794
ALİ ÇİFTÇİOĞLU
MUSTAFA ÇİFTÇİOĞLU
FATMA ÇİFTÇİOĞLU
Mersin İli Mut İlçesi Yukarıköselerli mahallesi eski 332 parsel yeni 2699parsel
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 156,71 m²
Toplam Bedeli: 1.759,85 TL 203
2023/795
MEHMET ÇİFTÇİOĞLU
Mersin ili, Mut ilçesi, Yukarıköselerli mahallesi, eski 334 parsel yeni 2693 parsel
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:921,08 m²
Toplam Bedeli: 22.584,98 TL
2023/814
MEHMET YILDIZ
Mersin ili, Mut ilçesi, Elbeyli mahallesi 133 ada 17(if:114) parsel
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:3.980,08 m²
Toplam Bedeli:226.802,50 TL
2023/840
AYŞE AY
AYŞE KOCATÜRK
DURMUŞ ALİ AY
ELİF BAĞ
İSMAİL AY
Mersin ili, Mut ilçesi, Elbeyli mahallesi, 137 ada 41 parsel (if:80)
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:877,26 m²
Toplam Bedeli:18.755,82 TL
2023/816
NİHAL VALANDOVA
ZÜHAL ERKURT
HALİL RİFAT SÖNMEZ
Mersin ili, Mut ilçesi, Elbeyli mahallesi 137 ada 49 parsel
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:6.589,20 m²
Toplam Bedeli:140.877,10 TL
Davacı idare tarafından kamulaştırma işlemi yapılmış olması nedeniyle, kamulaştırmayı yapan idare tarafındanmahkememizin yukarıda dosya esas numaraları hizasında yazılı dava dosyalarında kayda alınmış olan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili davaları açılmış olup, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Mut Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, duruşmasının Mut 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4. maddesi gereğince ilan olunur.19/12/2023