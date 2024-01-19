T.C. MUT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 19 Ocak 2024

Sayı: 2023/776 Esas 19/12/2023 ESAS NO: 2023/776-2023/794-2023/795-2023/814-2023/816-2023/840

2023/776 MEHMET ÇAVDAR Mersin İli Mut İlçesi Yukarıköselerli mahallesi, 2609parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:1.963,91 m² Toplam Bedeli: 47.389,55 TL 2023/794 ALİ ÇİFTÇİOĞLU MUSTAFA ÇİFTÇİOĞLU FATMA ÇİFTÇİOĞLU Mersin İli Mut İlçesi Yukarıköselerli mahallesi eski 332 parsel yeni 2699parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 156,71 m² Toplam Bedeli: 1.759,85 TL 203 2023/795 MEHMET ÇİFTÇİOĞLU Mersin ili, Mut ilçesi, Yukarıköselerli mahallesi, eski 334 parsel yeni 2693 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:921,08 m² Toplam Bedeli: 22.584,98 TL 2023/814 MEHMET YILDIZ Mersin ili, Mut ilçesi, Elbeyli mahallesi 133 ada 17(if:114) parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:3.980,08 m² Toplam Bedeli:226.802,50 TL 2023/840 AYŞE AY AYŞE KOCATÜRK DURMUŞ ALİ AY ELİF BAĞ İSMAİL AY Mersin ili, Mut ilçesi, Elbeyli mahallesi, 137 ada 41 parsel (if:80) Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:877,26 m² Toplam Bedeli:18.755,82 TL 2023/816 NİHAL VALANDOVA ZÜHAL ERKURT HALİL RİFAT SÖNMEZ Mersin ili, Mut ilçesi, Elbeyli mahallesi 137 ada 49 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:6.589,20 m² Toplam Bedeli:140.877,10 TL





Davacı idare tarafından kamulaştırma işlemi yapılmış olması nedeniyle, kamulaştırmayı yapan idare tarafındanmahkememizin yukarıda dosya esas numaraları hizasında yazılı dava dosyalarında kayda alınmış olan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili davaları açılmış olup, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Mut Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, duruşmasının Mut 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4. maddesi gereğince ilan olunur.19/12/2023

