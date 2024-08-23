T.C. MUT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 23.08.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/774 Esas

1-ABDULLAH ATEŞ 2-ADNAN ATEŞ 3-AYŞE ATEŞ 4-AYŞE DURDU ATEŞ 5-CELAL ATEŞ 6-GANİMET KILIÇ 7-HALİL ATEŞ 8-HASAN ATEŞ 9-HÜSEYİN ATEŞ 10-MERYEM KARABACAK 11-MUSTAFA ATEŞ 12-ŞABAN ATEŞ 13-ŞERİFE ATEŞ 14-ÜMMÜ YAŞAR 15-ZELİHA ATEŞ Mersin ili Mut ilçesi Sarıveliler mahallesi 301 ada 8 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 6.103,27 m² Toplam bedeli: 64.609,09 TL



Davacı idare tarafından kamulaştırma işlemi yapılmış olması nedeniyle, kamulaştırmayı yapan idare tarafındanmahkememizin yukarıda dosya esas numaraları hizasında yazılı dava dosyalarında kayda alınmış olan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili davaları açılmış olup, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Mut Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, duruşmasının Mut 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4. maddesi gereğince ilan olunur.20/03/2024





