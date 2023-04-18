T.C. MUT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 18 Nisan 2023

ESAS NO : 2022/769 Esas

HALİL YILDIZ

Mersin İli Mut İlçesi Elbeyli Mahallesi,109 ada 309 ve 311 parseller

Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 1.684,33? m²

Toplam Bedeli: 924.481,23? TL

Davacı idare tarafından kamulaştırma işlemi yapılmış olması nedeniyle, kamulaştırmayı yapan idare tarafından mahkememizin yukarıda dosya esas numaraları hizasında yazılı dava dosyalarında kayda alınmış olan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili davaları açılmış olup, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Mut Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, duruşmasının Mut 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4. maddesi gereğince ilan olunur. 12/04/2023