T.C. MUT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2023/122-2023/123
2023/122
NECATİ ÇETİN
FATMA ÇETİN
Mersin İli Mut İlçesi Hacınuhlu Mahallesi,110 ada 9 parsel
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 358,96 m²
Toplam Bedeli: 8.082,93 TL
2023/123
HÜSEYİN CEYLAN
Mersin İli Mut İlçesi Hacınuhlu Mahallesi, 111 ada 202 parsel
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 1.424,87 m²
Toplam Bedeli: 16.405,13 TL
Davacı idare tarafından kamulaştırma işlemi yapılmış olması nedeniyle, kamulaştırmayı yapan idare tarafındanmahkememizin yukarıda dosya esas numaraları hizasında yazılı dava dosyalarında kayda alınmış olan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili davaları açılmış olup, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Mut Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, duruşmasının Mut 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4. maddesi gereğince ilan olunur. 11.04.2023