Yayınlanma: 28.01.2025 - 00:01

T.C. MUT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/9 ESAS DOSYA İLANI

KAMULAŞTIRMA İLAN VE DAVA DİLEKÇESİNİN TEBLİĞİ DUYURUSU

DAVA DİLEKÇESİNİN ÖZETİ; Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekili aşağıda parsel, maliki ve kamulaştırma miktarı gösterilen taşınmazların tapuda davalı/davalılar adına kayıtlı olduğunu 2942 Sayılı Kanunun 4650 Sayılı Kanun ile değişik 8. ve 10. maddeleri gereğince kamulaştırma bedelinin tespit edilmesi ile tespit edilen bu bedelin ödenmesi karşılığında taşınmazın kamulaştırılan kısmının tapu kayıtlarının Karayolları Genel Müdürlüğü'ne tescili talep edilmiş olup;

a) 2942 Sayılı Kanunun 10. maddesi gereğince mahkememizce yapılacak olan tebliğ gününden itibaren kendilerine tebligat yapılamayanlara tebliğ yerine geçmek üzere kamulaştırılan taşınmaz üzerine hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltme davası açmaları,

b) Belirtilen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği,

c) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Ziraat Bankası Mut Şube Müdürlüğüne yatırılacağı;

d) Konuyu taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize bildirmeleri gereği; 3-Hak sahiplerinin belirtilen gün ve saatte geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmediği ve kendilerini vekille temsil ettirmedikleri takdirde yargılamaya yokluklarında devam edileceği ve karar verileceği hususu 7201 Sayılı Kanunun 28 ve 2942 Sayılı Kanunun değişik 10. Maddesi gereğince tüm davalılara davetiye yerine geçmek üzere dava dilekçesinin özeti ile kamulaştırma işlemi ile bilgileri ilanen tebliğ olunur. 22/01/2025 Dosya Esas No

Dosya Esas No Davalılar İl/İlçe Mahalle Parsel M2 Duruşma Günü Duruşma Saati 2025/9 1-ABDULLAH YILMAZ-25720991308 2-ADEM YILMAZ-25714991536 3-AHMET IŞIK-25100012012 4-ALİ DEMİR-44317370920 5-ALİ DEMİR-44350369868 6-ALİ MAZLUM-25873986244 7-ALİ ŞAN-44074379020 8-ALİ TEVFİK SARI-44629360510 9-AYŞE KARA-26203975228 10-AYŞE SOYSAL-10136510816 11-AYŞE TEMEL-25819988066 12-AYŞE TOSLAK-27043947208 13-AYŞE TÖM-47746256988 14-AYŞE FATMA ÇAYIR-45538330236 15-AZİM MAZLUM-25900985356 16-BİLAL SARI-44599361562 17-CEMAL ÇATAK-54757547554 18-CENNET İNCE-48406234988 19-DURSUN ÇATAK-54760547480 20-ELİF BARUT-35155676626 21-ELİFE DEMİR-44320370856 22-ELİFE SELBİ-43147410486 23-ELİFE TOPUZ-44983348766 24-EMİNE TUNA-42019448046 25-FADİME ÇEŞME-53341070744 26-FATMA AT-31558796206 27-FATMA DEMİR-32254773058 28-FATMASARI-44611361174 29-FATMA SELBİ-52537097244 30-FATMA TUNA-42067446452 31-FATMA TÜFEKÇİOĞLU-60214365692 32-GÜLSÜM GÜLÜK-28381902676 33-HACI MEHMET ÇINAR-25241007304 34-HATİCE IŞIK-25109011740 35-HATİCE KAR-24386035876 36-HAVVA YALINIZ-50371169462 37-HELİM SARI-44617360966 38-İBRAHİM TEVFİK SARI-44626360674 39-İSMAİL MAZLUM-25954983544 40-MEHMET DEMİR-32251773112 41-MEHMET MAZLUM-25858986764 42-MERYEM KOCA-32242773404 43-MİNEVVER ŞENGÜL-25957983480 44-MUSTAFA DEMİR-31837786980 45-MUSTAFA MAZLUM-25810988348 46-RAMAZAN MAZLUM-26047980488 47-RAZİYE KOCATÜRK-44431367158 48-RESUL DEMİR-32248773286 49-SABİHA YILMAZ-31966782686 50-SAMİ ÇATAK-54739548128 51-SÜLEYMAN DEMİR-31855786306 52-SÜLEYMAN ŞAN-44077378976 53-SÜLEYMAN TEVFİK SARI-44620360892 54-ŞUAYİP YILMAZ-31963782740 55-YUSUF DEMİR-44314371074 56-YUSUF YILMAZ-31960782804 57-ZEHRE TAZEGÜL-56098502858 58-ZEYNEP YALÇIN-32245773340 59-ZÜBEYDE DEMİR-40999480148 60-ZÜBEYDE KARADUMAN-33325737306 61-ZÜHAL MELLEÇ-31957782978 Mersin Mut SUÇATI 306 (if:757) 3.637,33 27/02/2025 09:40



