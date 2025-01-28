T.C. MUT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. MUT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO : 2025/9 ESAS DOSYA İLANI
KAMULAŞTIRMA İLAN VE DAVA DİLEKÇESİNİN TEBLİĞİ DUYURUSU
DAVA DİLEKÇESİNİN ÖZETİ; Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekili aşağıda parsel, maliki ve kamulaştırma miktarı gösterilen taşınmazların tapuda davalı/davalılar adına kayıtlı olduğunu 2942 Sayılı Kanunun 4650 Sayılı Kanun ile değişik 8. ve 10. maddeleri gereğince kamulaştırma bedelinin tespit edilmesi ile tespit edilen bu bedelin ödenmesi karşılığında taşınmazın kamulaştırılan kısmının tapu kayıtlarının Karayolları Genel Müdürlüğü'ne tescili talep edilmiş olup;
a) 2942 Sayılı Kanunun 10. maddesi gereğince mahkememizce yapılacak olan tebliğ gününden itibaren kendilerine tebligat yapılamayanlara tebliğ yerine geçmek üzere kamulaştırılan taşınmaz üzerine hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltme davası açmaları,
b) Belirtilen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği,
c) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Ziraat Bankası Mut Şube Müdürlüğüne yatırılacağı;
d) Konuyu taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize bildirmeleri gereği; 3-Hak sahiplerinin belirtilen gün ve saatte geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmediği ve kendilerini vekille temsil ettirmedikleri takdirde yargılamaya yokluklarında devam edileceği ve karar verileceği hususu 7201 Sayılı Kanunun 28 ve 2942 Sayılı Kanunun değişik 10. Maddesi gereğince tüm davalılara davetiye yerine geçmek üzere dava dilekçesinin özeti ile kamulaştırma işlemi ile bilgileri ilanen tebliğ olunur. 22/01/2025 Dosya Esas No
Dosya Esas No
Davalılar
İl/İlçe
Mahalle
Parsel
M2
Duruşma Günü
Duruşma Saati
2025/9
1-ABDULLAH YILMAZ-25720991308
2-ADEM YILMAZ-25714991536
3-AHMET IŞIK-25100012012
4-ALİ DEMİR-44317370920
5-ALİ DEMİR-44350369868
6-ALİ MAZLUM-25873986244
7-ALİ ŞAN-44074379020
8-ALİ TEVFİK SARI-44629360510
9-AYŞE KARA-26203975228
10-AYŞE SOYSAL-10136510816
11-AYŞE TEMEL-25819988066
12-AYŞE TOSLAK-27043947208
13-AYŞE TÖM-47746256988
14-AYŞE FATMA ÇAYIR-45538330236
15-AZİM MAZLUM-25900985356
16-BİLAL SARI-44599361562
17-CEMAL ÇATAK-54757547554
18-CENNET İNCE-48406234988
19-DURSUN ÇATAK-54760547480
20-ELİF BARUT-35155676626
21-ELİFE DEMİR-44320370856
22-ELİFE SELBİ-43147410486
23-ELİFE TOPUZ-44983348766
24-EMİNE TUNA-42019448046
25-FADİME ÇEŞME-53341070744
26-FATMA AT-31558796206
27-FATMA DEMİR-32254773058
28-FATMASARI-44611361174
29-FATMA SELBİ-52537097244
30-FATMA TUNA-42067446452
31-FATMA TÜFEKÇİOĞLU-60214365692
32-GÜLSÜM GÜLÜK-28381902676
33-HACI MEHMET ÇINAR-25241007304
34-HATİCE IŞIK-25109011740
35-HATİCE KAR-24386035876
36-HAVVA YALINIZ-50371169462
37-HELİM SARI-44617360966
38-İBRAHİM TEVFİK SARI-44626360674
39-İSMAİL MAZLUM-25954983544
40-MEHMET DEMİR-32251773112
41-MEHMET MAZLUM-25858986764
42-MERYEM KOCA-32242773404
43-MİNEVVER ŞENGÜL-25957983480
44-MUSTAFA DEMİR-31837786980
45-MUSTAFA MAZLUM-25810988348
46-RAMAZAN MAZLUM-26047980488
47-RAZİYE KOCATÜRK-44431367158
48-RESUL DEMİR-32248773286
49-SABİHA YILMAZ-31966782686
50-SAMİ ÇATAK-54739548128
51-SÜLEYMAN DEMİR-31855786306
52-SÜLEYMAN ŞAN-44077378976
53-SÜLEYMAN TEVFİK SARI-44620360892
54-ŞUAYİP YILMAZ-31963782740
55-YUSUF DEMİR-44314371074
56-YUSUF YILMAZ-31960782804
57-ZEHRE TAZEGÜL-56098502858
58-ZEYNEP YALÇIN-32245773340
59-ZÜBEYDE DEMİR-40999480148
60-ZÜBEYDE KARADUMAN-33325737306
61-ZÜHAL MELLEÇ-31957782978
Mersin
Mut
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27/02/2025
09:40