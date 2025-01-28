T.C. MUT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 28.01.2025 - 00:01

T.C. MUT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/9 ESAS DOSYA İLANI

KAMULAŞTIRMA İLAN VE DAVA DİLEKÇESİNİN TEBLİĞİ DUYURUSU

DAVA DİLEKÇESİNİN ÖZETİ; Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekili aşağıda parsel, maliki ve kamulaştırma miktarı gösterilen taşınmazların tapuda davalı/davalılar adına kayıtlı olduğunu 2942 Sayılı Kanunun 4650 Sayılı Kanun ile değişik 8. ve 10. maddeleri gereğince kamulaştırma bedelinin tespit edilmesi ile tespit edilen bu bedelin ödenmesi karşılığında taşınmazın kamulaştırılan kısmının tapu kayıtlarının Karayolları Genel Müdürlüğü'ne tescili talep edilmiş olup;

a) 2942 Sayılı Kanunun 10. maddesi gereğince mahkememizce yapılacak olan tebliğ gününden itibaren kendilerine tebligat yapılamayanlara tebliğ yerine geçmek üzere kamulaştırılan taşınmaz üzerine hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltme davası açmaları,

b) Belirtilen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği,

c) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Ziraat Bankası Mut Şube Müdürlüğüne yatırılacağı;

d) Konuyu taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize bildirmeleri gereği; 3-Hak sahiplerinin belirtilen gün ve saatte geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmediği ve kendilerini vekille temsil ettirmedikleri takdirde yargılamaya yokluklarında devam edileceği ve karar verileceği hususu 7201 Sayılı Kanunun 28 ve 2942 Sayılı Kanunun değişik 10. Maddesi gereğince tüm davalılara davetiye yerine geçmek üzere dava dilekçesinin özeti ile kamulaştırma işlemi ile bilgileri ilanen tebliğ olunur. 22/01/2025 Dosya Esas No

Dosya Esas No

Davalılar

İl/İlçe

Mahalle

Parsel

M2

Duruşma Günü

Duruşma Saati

2025/9

1-ABDULLAH YILMAZ-25720991308

2-ADEM YILMAZ-25714991536

3-AHMET IŞIK-25100012012

4-ALİ DEMİR-44317370920

5-ALİ DEMİR-44350369868

6-ALİ MAZLUM-25873986244

7-ALİ ŞAN-44074379020

8-ALİ TEVFİK SARI-44629360510

9-AYŞE KARA-26203975228

10-AYŞE SOYSAL-10136510816

11-AYŞE TEMEL-25819988066

12-AYŞE TOSLAK-27043947208

13-AYŞE TÖM-47746256988

14-AYŞE FATMA ÇAYIR-45538330236

15-AZİM MAZLUM-25900985356

16-BİLAL SARI-44599361562

17-CEMAL ÇATAK-54757547554

18-CENNET İNCE-48406234988

19-DURSUN ÇATAK-54760547480

20-ELİF BARUT-35155676626

21-ELİFE DEMİR-44320370856

22-ELİFE SELBİ-43147410486

23-ELİFE TOPUZ-44983348766

24-EMİNE TUNA-42019448046

25-FADİME ÇEŞME-53341070744

26-FATMA AT-31558796206

27-FATMA DEMİR-32254773058

28-FATMASARI-44611361174

29-FATMA SELBİ-52537097244

30-FATMA TUNA-42067446452

31-FATMA TÜFEKÇİOĞLU-60214365692

32-GÜLSÜM GÜLÜK-28381902676

33-HACI MEHMET ÇINAR-25241007304

34-HATİCE IŞIK-25109011740

35-HATİCE KAR-24386035876

36-HAVVA YALINIZ-50371169462

37-HELİM SARI-44617360966

38-İBRAHİM TEVFİK SARI-44626360674

39-İSMAİL MAZLUM-25954983544

40-MEHMET DEMİR-32251773112

41-MEHMET MAZLUM-25858986764

42-MERYEM KOCA-32242773404

43-MİNEVVER ŞENGÜL-25957983480

44-MUSTAFA DEMİR-31837786980

45-MUSTAFA MAZLUM-25810988348

46-RAMAZAN MAZLUM-26047980488

47-RAZİYE KOCATÜRK-44431367158

48-RESUL DEMİR-32248773286

49-SABİHA YILMAZ-31966782686

50-SAMİ ÇATAK-54739548128

51-SÜLEYMAN DEMİR-31855786306

52-SÜLEYMAN ŞAN-44077378976

53-SÜLEYMAN TEVFİK SARI-44620360892

54-ŞUAYİP YILMAZ-31963782740

55-YUSUF DEMİR-44314371074

56-YUSUF YILMAZ-31960782804

57-ZEHRE TAZEGÜL-56098502858

58-ZEYNEP YALÇIN-32245773340

59-ZÜBEYDE DEMİR-40999480148

60-ZÜBEYDE KARADUMAN-33325737306

61-ZÜHAL MELLEÇ-31957782978

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