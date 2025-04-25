T.C. MUT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİA

Yayınlanma: 25.04.2025 - 00:01

T.C. MUT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS NO: 2024/205 Esas

DAVALILAR: MUSTAFA GÜNENDİ

Davacı Türkiye Elektrik İletim A.Ş. tarafından davalı Mustafa Günendi ve diğer davalılar aleyhine Mersin ili Mut ilçesi Sakız Mahallesi, Büyüksakız mevkii 205 ada 9 parsel sayılı taşınmaz için Kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) davası açıldığı, davalı Mustafa Günendi'nin yurt dışında yaşadığı, davalı Mustafa Günendi'ye yapılan tebligat işlemlerinin sonuçsuz kaldığı bu nedenle davalıya tebligatların yapılamadığı görülmekle;

Davacı vekili dava dilekçesinde Mersin ili, Mut ilçesi, Sakız Mahallesi, Büyüksakız mevkii 205 ada 9 parsel sayılı taşınmaz üzerine kamulaştırma şerhi konulmasını, dava konusu taşınmazın 380 Kv Akkuyu NGS -Seydişehir Enerji İletim Hattı güzergahına isabet eden 4.486,16 m²'lik irtifak hakkı ve 380 Kv Akkuyu NGS -Konya 4Enerji İletim Hattı güzergahına isabet eden 5.403,89 m²'lik irtifak hakkı tesisi için kamulaştırma bedelinin tespiti ile Türkiye Elektrik İletim A.Ş adına tapuya tescilini talep ve dava etmiştir.

Fen bilirkişisi raporunda dava konusu taşınmazın 52837,56 m² lik tarla vasfında olup davalılar adına kayıtlı olduğu, teknik bilirkişiler taşınmazın toplam kamulaştırma bedelinin 1.771.214,64 TL olduğu, Mut 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2024/138 D.İŞ sayılı dosyası ile acele el koyma bedeli olarak 1,159.256,07 TL ödendiği, fark olarak 611.958,57TL ödenmesi gerektiğini belirtmişlerdir.

Mahkememizce dava dilekçesi ve bilirkişi raporlarının özetinin davalı MUSTAFA GÜNENDİ yönünden ilanen tebliğine karar verildiğinden:

Dava dilekçesi ve bilirkişi raporlarına karşı ilanın yapıldığı tarihten itibaren iki hafta içinde beyanda bulunulabileceği hususu ilanen tebliğ olunur.