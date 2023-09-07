T.C. NAZİLLİ 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 07 Eylül 2023

Dosya No: 2022/799 Esas

Karar No: 2023/380 Karar

Davacı: Kamu Hukuku

KATILAN: AYDIN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ, [35506-66056-10627] UETS.

SANIK: OMAR SEMO, Ali ve Hamide oğlu, 01/01/1988 Halep doğumlu. Hayati Harrani Mh. 3859 Sk. No : 21/3 Eyyübiye/ Şanlıurfa adresinde oturur. TC Kimlik No:99877557366

SUÇ: 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet

SUÇ TARİHİ: 26/10/2017

SUÇ YERİ: AYDIN/NAZİLLİ

KARAR TARİHİ: 02/03/2023

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı olan sanık hakkında Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığının 2022/1822 Esas sayılı iddianamesi ile 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememize kamu davası açılmış olup, yapılan yargılama sonunda mahkememizin 02/03/2023 tarih ve 2022/799 Esas 2023/380 Karar sayılı ilam ile sanık Omar Semo hakkında 5607 Sayılı Kanunun 3/5 maddesi gereğince sanığın üzerine atılı müsnet suçtan 3 AY 10 GÜN HAPİS ve 20,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINAkarar verilmiş, verilen kararın TCK'nın 51. Maddesi uyarınca 1 yıl süreyle ertelenmesine karar verilmiş olup, mahkememizce sanık Omar Semo'ya hiçbir şekilde ulaşılamadığından, gerekçeli kararın 7201 Sayılı yasanın 28. ve devamı maddeleri gereğince ilan sureti ile sanığa tebliğine karar verilmiştir. İş bu karar, gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün sonra ilgiliye tebliğ edilmiş sayılır. Tebliğden itibaren 7 gün içerisinde mağdur veya yasal temsilcisinin kararı veren mahkemeye veya en yakın adli yargı mercilerine bir dilekçe vermek suretiyle veya zabıt katibine bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için yapılacak bir beyanla, tutuklular yönünden zabıt katibine veya tutuklu bulunduğu ceza ve tutukevi müdürlüklerine yapılacak sözlü beyan veya verecekleri dilekçe ile veya asker kişiler yönünden en yakın askeri birlik komutanlığına veya askeri kurum amirliğine bir beyanda bulunmak suretiyle İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf Kanun Yoluna başvurulabileceği ihtaren tebliğ olunur. 04/09/2023