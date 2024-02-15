T.C. NAZİLLİ 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 15.02.2024 - 00:00

Sayı: E.41167305-2015/785-Ceza Dava Dosyası 08.02.2024

KARAR VE İSTİNAF DİLEKÇESİ TEBLİĞİ İLAN METNİ

Mahkememizin yukarıda belirtilen dosyasında sanık olarak yargılanan ve hakkında mahkumiyet hükmü kurulan yapılan araştırmalara rağmen temin edilemeyen Yabancı Ülke vatandaşı olup Türkiye 'ye giriş çıkış kaydı bulunmayanaşağıda kimlik bilgileri yazılı;

SANIK: VELİD CERRAH-Eymededdin ve Duha'dan olma 1995 D.lu

SUÇ: 5607 Sayılı Yasanın 3/18 Maddesine Muhalefet

SUÇ TARİHİ: 24/07/2015

KARAR TARİHİ: 11/01/2024

(ilanen tebliğat yapılan sanık yönünden hüküm kısmında )

"...1- Sanığın 5607 sayılı Kanunun 3/18. maddesi uyarınca cezalandırılması istemiyle Mahkememize kamu davası açılmış ise de; yapılan yargılama ve toplanan deliller ışığında; sanığa isnat olunan suçun tabi olduğu dava zamanaşımı süresinin geçmiş olduğu anlaşıldığından sanık hakkında açılan kamu davasının 5237 sayılı TCK'nın 66/1-e ve 5271 sayılı CMK'nın 223/8. maddeleri gereğince zamanaşımı nedeniyle DÜŞMESİNE,

2- Adli Emanetin 2015/802 sırasında kayıtlı bulunan suç eşyalarının 5607 sayılı Kanunun 13.maddesinin yollaması ile TCK'nın 54/4. maddesi uyarınca MÜSADERESİNE,

3- Yapılan yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına...'

(İlanen Tebliğat yapılan sanık yönünden istinaf dilekçesinde özetle ;

Sanık yönünden müsnet suçun zamanaşımı süresinin dolmadığından istinaf başvurusunda bulunulduğu,

İş bu tebliği yapılan hüküm kısmı belirtilen gerekçeli karar ile özeti çıkartılan istinaf dilekçesininResmi Gazete’de ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün sonra ilgiliye tebliğ edilmiş sayılır. Tebliğden itibaren 7 gün içerisinde, sanık veya yasal temsilcisi veya eşi, müdafii kararı veren mahkemeye veya en yakın adli yargı mercilerine bir dilekçe vermek veya zabıt katibine bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için yapılacak bir beyanla, tutuklular yönünden zabıt katibine veya tutuklu bulunduğu ceza ve tutukevi müdürlüklerine yapılacak sözlü beyan veya verecekleri dilekçe ile veya asker kişiler yönünden en yakın askeri birlik komutanlığına veya askeri kurum amirliğine bir beyanda bulunmak suretiyle İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ neznindeİSTİNAF KANUN YOLUNA başvurulabileceği ilanen TEBLİĞ olunur