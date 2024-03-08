T.C. NAZİLLİ 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 08.03.2024 - 00:00

Esas No: 2019/605 05.03.2024

Karar No: 2019/1083

Silahla Tehdit, Bıçak veya Diğer Aletleri İzinsiz Olarak Satma Satın Alma Taşıma veya Bulundurma suçlarından sanık 488.....518 T.C. kimlik numaralı Mahmut ve Ülkü'den olma 1982 D.lu İbrahim ŞAHİN hakkında atılı suçtan dolayı Mahkememizin 25/12/2023 tarih ve 2019/605-2019/1083 E.K. Sayılı Ek kararı ile CEZASININ İNFAZININ DEVAMINA ilişkin karar tüm aramalara rağmen adı geçene tebliği yapılamamış olup İLANEN tebliğat yoluyla tebliğine karar verilmiş olmakla;

İşbu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebliğat Kanunun 28-29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN GAZETELERDEN BİRİNDE İLANEN TEBLİĞİNE , İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa ek kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içerisinde karara yönelik İTİRAZ yoluna gidilmediği taktirde KESİNLEŞME işleminin yapılıp aynen infaza devam olunacağıhususu ilanen tebliğ olunur.