T.C. NAZİLLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 29.01.2025 - 00:08

T.C. NAZİLLİ (SULH HUKUK MAH.) 1. SATIŞ MEMURLUĞU- 2024/4 Tereke Satış

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE

TASFİYESİ VE BASİT TASFİYEDE ALACAKLILARI DAVET İLANI

Nazilli 1. Sulh Hukuk Mahkemesi 13/11/2021 tarih ve 2013/278 Esas 2013/742 Karar sayılı kararı ile, muris MEHMET GÖKBAYRAK'ın T.C.No: 24601260786 terekesinin TMK.612 maddesi uyarınca iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş olup, alınan karar uyarınca tasfiye usulünün basit tasfiye usulü uygulanmasına karar verilmiştir.Bu sebeple alacaklıların bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu müddet içinde alacaklılardan birinin gideri peşin vermek suretiyle tasfiye usulünün adi tasfiye şeklinde yapılmasını isteyebileceği hususu İİK.218 maddesi uyarınca ilan olunur.

Adres:NAZİLLİ (SULH HUKUK MAH.) 1. SATIŞ MEMURLUĞU Ayrıntılı Bilgi: FIRAT YÜKSEL Satış Memuru