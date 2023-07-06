T.C. NAZİLLİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 06 Temmuz 2023

DOSYA NO: 2022/1238 Esas 03/07/2023

KONU: Basın İlan Kurumuna Yazılan Yazı

Basın İlan Kurumu Gen.Müd.'NA

İSTANBUL

Ekte gönderilen ilanının, Türkiye Geneli 50.000 ÜstüGenel İnternet Haber Sitesi' gazetelerin birinde bir defaya mahsus olmak üzere yayınlattırılmasını ve örnek gazete nüshası ile faturasının Mahkememize gönderilmesi için gereğini rica olunur.

EK: İLAN YAZISI Fiziki olarak gönderilmeyecektir.

Adres: NAZİLLİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Ayrıntılı Bilgi İçin: Zabıt Katibi

Sayı: 2022/1238 Esas 13/06/2023

MİRASÇI: SÜLEYMAN PAYAMOĞLU(256******252)

Mahkememizde görülmekte olan müteveffa OSMAN PAYAMOĞLU'na ait vasiyetname açılmasıdavasında, Mahkememizce tebligata yarar açık adresinizde bulunamadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamış, adres araştırmalarından da bir netice alınmadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Müteveffa OSMAN PAYAMOĞLU tarafından düzenlettirilen ve zarf içerisinde Mahkememize gönderilen vasiyetnamenin açılıp okunması sırasında duruşmada hazır bulunarak beyanda bulunmanız, duruşmaya gelmediğiniz halde dahi vasiyetnamenin açılıp okunacağı, duruşmaya gelmediğiniz ya da gelip de beyanda bulunmadığınız takdirde mevcut vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız, vasiyetnameye karşı BİR AY içinde dava açma hakkınızın bulunduğu, ayrıca duruşmanın 27/12/2023 tarihine saat 09:25 bırakılmasına karar verildiği hususu tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

Adres: NAZİLLİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ Ayrıntılı Bilgi İçin: Aslı GÜNEŞ Zabıt Katibi