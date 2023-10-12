T.C. NEVŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 12 Ekim 2023

ESAS NO: 2023/393 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Nevşehir ili, Merkez, Sümer Mahallesi

MEVKİİ:

PAFTA NO:

ADA NO: 1056

PARSEL NO: 25

VASFI: Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ: 67,57

MALİKLERİ ADI VE SOYADI: 1- BADEGÜL BUYRUKBİLEN 2- DERYA AYDOĞDU

3- EMİNE AYDOĞDU 4- EROL BUYRUKBİLEN 5- HABİP BUYRUKBİLEN

6- İZZET BUYRUKBİLEN 7- MURAT BUYRUKBİLEN 8- NİHAT BUYRUKBİLEN

9- NURHAYAT BAŞARAN 10- YILMAZ BUYRUKBİLEN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/393 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

Nevşehir ili, Merkez İlçesi, Sümer Mahallesi, 1056 Ada 25 Parselde parsel sayılı taşınmazın kamulaştırmabedelinin tespiti ile tescil davasında tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırmaişlemine karşı idari iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıdadava açabileceğiniz, açacağınız davada husumetin Nevşehir İl Özel İdaresineyöneltmeniz bu süre içerisinde dava açtığınız ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızıbelgelendirimediğiniz takdirde kamulaştırmaişleminin kesinleşeceğive mahkemecetespit edilecek kamulaştırmabedeli üzerinde taşınmazmalın kamulaştırmayapan idare adına tescil edileceği mahkemecebelirlenecek olan kamulaştırma bedelinin Nevşehir VakıfBankasınaadınıza yatırılacağı konuya ve taşınmazmalın değerine tüm savunma ve delillerinizitebliğtarihindenitibaren 10 gün içerisinde mahkememizeyazılı olarak bildirmenizhususu tebliğ olunur.