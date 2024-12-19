T.C. NEVŞEHİR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 19.12.2024 - 00:01

T.C. NEVŞEHİR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2024/342 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Köyü

MEVKİİ : Küştan

PAFTA NO : -

ADA NO : -

PARSEL NO : 4217

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 5.560,00 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : Mustafa Yazkan

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTİRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı bulunan taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/342 Esas sayısında dava açılmıştır.Dava konusu Nevşehir ili, Merkez İlçesi, Uçhisar Mah., Küştan Mevkii 4217 parselin 8,45 m2 lik kısmının direk yeri, 461,52 m2lik kısmının daimi irtifak hakkı olarak kamulaştırma bedelinin tespiti ile tescil davasında tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda dava açabileceğiniz, açacağınız davada husumetin Türkiye Elektrik Anonim Şirketi'ne yöneltmeniz bu süre içerisinde dava açtığınız ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz ya da Mahkememize ibraz etmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği mahkemece belirlenecek olan kamulaştırma bedelinin Nevşehir Vakıflar Bankasına adınıza yatırılacağı konuya ve taşınmaz malın değerine tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz hususu tebliğ olunur.