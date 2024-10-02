T.C. NEVŞEHİR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 02.10.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/77 Esas



İLGİLİ: ALİ GÜLEÇ

Davacı tarafından davalılar aleyhine açılan dava konusu Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Sümer Mah., Arılık önü Mevki 1042 Ada 19 parsel numaralı taşınmaza ait Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Fen bilirkişi ek raporunun tarafınıza tebliğine karar verildiği ancak Mahkememizce çıkartılan tebligatın iade döndüğü, yapılan adres araştırmasından da bir netice alınamadığından; 28/03/24 tarih 6 numaralı celse 1 numaralı ara kararı uyarınca Fen bilirkişi ek raporunun tarafınıza ilanen tebliğine karar verilmiştir.

02/11/2023 Havale Tarihli fen bilirkişi ek raporunda özetle; '' 26/08/2023 tarihli raporunda İR1 olarak 46.43 m2 sehven yazılmış olduğunu, doğrusunun 964.50m2 olarak düzeltikdiğini, diğer direk yeri miktarının kroki ve kordinatlar 694,50 m2'ye göre ilk raporunda tanzim edildiğini, sadece bu ek düzeltme raporunda İR1 46,43 m2 değil doğrusu olan 964,50m2 olduğunu, dava konusu krokide gri renk ile taralı tedaş genel müdürlüğü lehine İR1 964,50 m2'lik irtifat hakkı tesis edilen alanı krokide B ve B2 harf, ile gösterilen 9,00 m2+3,61 m2=12,61 m2 direk yerlerine bilirkişi heyetine gösterdiğini, irtifat alanının İR1 964,50 m2, direk yerlerinin9,00 m2+3,61 m2=12,61 m2''olduğu sonuç ve kanaatini bildirmiştir.

Duruşma Günü: 31/10/2024 günü saat: 11:25' da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde HMK.'nun 147.maddesi gereğince belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu, Fen bilirkişi ek raporunun ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.