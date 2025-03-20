T.C. NEVŞEHİR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 20.03.2025 - 00:01

T.C. NEVŞEHİR İCRA DAİRESİ'NDEN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2022/95 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/95 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Nevşehir ili, Merkez ilçesi, Çat kasabası, Cumhuriyet mahallesi, Suluharman mevkii, 500 ada, 1 parsel numaralı 2.705,32 m2 yüzölçümüne sahip bağ niteliğindeki taşınmazın tam hissesi satışa konudur.

Kesinleşen 21/08/2024 düzenleme tarihli bilirkişi raporunda; "Nevşehir ili, Merkez ilçesi, Çat kasabası Cumhuriyet mahallesi 500 ada 1 parsel numaralı 2.705,32 m2 büyüklüğüne sahip taşınmaz sulu harman mevkiinde tapu kayıtlarına göre bağ olarak geçmekte olup, E*** A**** adına tam hisseli (1/1) olarak kayıtlıdır. Taşınmaz kasaba merkezine kuş uçuşu 0,8 km il merkezine kuş uçuşu 7,25 km mesafededir. Yerinde yapılan incelemede taşınmaz üzerinde sabit bir sulama tesisi, devlet eliyle getirilmiş sulama imkanları ve doğal su kaynaklarından kendi cazibesiyle akan bir su olmaması nedeniyle kuru tarım yapılabileceği tespit edilmiştir. Toprak yapısı itibariyle erozyon, drenaj, tuzluluk, alkalilik problemi olmayan normal derinlikte, kumlu-tınlı bünyeye sahip mutlak tarım arazisidir. Ortalama %3-4 eğime sahip halihazırda bakımlı bağ durumda olduğu görülmüştür. Kıymet takdirine konu taşınmazın yapılan serbest piyasa araştırması, tarımsal özellikleri, konumu, alanı ve kullanabilirlik durumu dikkate alındığında 1 metrekaresinin (1 m2) değeri 700,00 TL toplam değerinin ise 1.893.724,00 TL olacağı kanaatine varılmıştır." denilmiştir.

İmar Durumu: Çat Belediye Başkanlığının E-52290002-000-1658 sayılı yazısı ile ''E (EMSAL): Tarımsal Amaçlı Yapılar İçin 0.10'dur.'' şeklinde yapı yapılabilir şeklinde bildirilmiştir.

Kıymeti: 1.893.724,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında yazılı olduğu gibidir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 14/04/2025 - 14:28

Bitiş Tarih ve Saati: 21/04/2025 - 14:28

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 08/05/2025 - 14:28

Bitiş Tarih ve Saati: 15/05/2025 - 14:28

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Nevşehir ili, Merkez ilçesi, Mehmet Akif Ersoy mahallesi, Kuzuluk mevkii, 2321 ada, 11 parsel numaralı 338,18 m2 yüzölçümüne sahip ev niteliğindeki taşınmazın tasarrufun iptaline konu 1/2 hissesi satışa konudur.

Kıymet takdirine itiraz davası sonunda tesis edilen Nevşehir İcra Hukuk Mahkemesinin 2024/224 Esas 2025/24 Karar sayılı ilamına dayanak 17/10/2024 keşif tarihli bilirkişi raporunda; "Söz konusu taşınmaz; Nevşehir İli, Merkez İlçesi sınırları içerisinde Mehmet Akif ErsoyMahallesi 2321 ada 11 parsel debulunmaktadır. Nevşehir İl Merkezine yaklaşık 3km mesafededir.

Taşınmaz alt yapıve belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Topografik olarak düz bir zemine sahiptir. Taşınmazın dosyasında bulunan Nevşehir Belediye Başkanlığı İmar Müdürlüğü yazısından; taşınmazın imar planında, ayrık nizam 3 kata müsaadeli konut alanında kaldığı görülmektedir.

Taşınmazın İmar yoluna cephesi bulunmaktadır. Taşınmaz üzerindeki yapıyığma kargir sistemle inşaa edilmiştir. Yapı bodrum, zemin ve normal kattan oluşmaktadır. Taşınmazın bodrumu depo olarak, zemin ve normal katı mesken olarak kullanılmaktadır. Yapının giriş kapısı demir doğrama malzemeden imal edilmiştir. Yapının çevresi duvar ile örülmüştür. Binanın pencere doğramaları PVC malzemeden imal edilmiştir. Mesken olarak kullanılan kısımların ısınmalarının, kombi sistemince gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.

Mesken olarak kullanılan kısımlar, 1 mutfak, 1 salon, 3 oda, antre banyo ve WC den oluşmaktadır. Islak zeminler fayans kaplı, odalar laminat parke ile döşelidir. Mutfak dolapları yapılıdır.

Mesken olarak kullanılan dairelerin kapıları ağaç doğrama malzemeden yapılma, duvar ve tavanları sıvalı ve boyalıdır.

Taşınmazın çevresinde benzer nitelikte yapılaşma bulunmaktadır. Taşınmazın çevresinde okul, alışveriş alanları, sağlık merkezi bulunmaktadır." denilmiştir.

Adresi: Mehmet Akif Ersoy Mahallesi İmam Hatip Sokak No: 15 Merkez / NEVŞEHİR

İmar Durumu: Nevşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün E-40878925-115.02.01-40319 sayılı yazısı ile "şehrimiz imar planında ayrık nizam 3 kata müsaadeli konut alanına isabet etmektedir." denilmiştir.

Kıymeti: 2.125.000,00 TL (Satışa konu 1/2 hissenin kıymetidir.)

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında yazılı olduğu gibidir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 10/06/2025 - 10:20

Bitiş Tarih ve Saati: 17/06/2025 - 10:20

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 09/07/2025 - 10:20

Bitiş Tarih ve Saati: 16/07/2025 - 10:20

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.