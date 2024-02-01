T.C. NİĞDE 1. AİLE MAHKEMESİ

Yayınlanma: 01.02.2024 - 00:00

Sayı: 2022/807 Esas

Davacı AHMET AZAK vekili tarafından davalı ÇİĞDEM AZAK aleyhine açılan ;davalının ağır kusuru nedeniyle öncelikle zina nedeniyle boşanma, bunun mümkün olmadığı taktirde davalının ağır kusurlu davranışlarından dolayı evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedenine dayalı boşanma, müşterek çocuklar 2008 D.lu. Mert Eren, 2010 D.lu. Kaan Efe ve 2019 D.lu. Miray Ezgi 'nin velayetlerinin davacı babaya verilmesi, müşterek çocuklar lehine ayrı ayrı aylık 30.000,00'er TL tedbir ve iştirak nafakası, davacı lehine 3.000.000,00 TL maddi, 3.000.000,00 TL manevi tazminata hükmedilmesi, boşanma ve tüm ferilerinin tarafların ortak yaşadığı Almanya'da tanınması ile yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin davalı taraftan tahsiline ilişkin açılan davada; Aşağıda isim ve kimlik bilgileri yazılı bulunan davalının yapılan araştırmalarda tebligata yarar adresi tespit edilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla, iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren yedi gün sonra" 6100 s. H.M.K.'nun 122/1. maddesine göre, iki hafta içinde aynı Kanunun 121,126 ve 129. maddesindeki hususları içerir şekilde cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceği" ihtarı ile dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliğinin yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur. İLGİLİ KİŞİ : ÇİĞDEM AZAK - 31925197568 NİĞDE ili, MERKEZ ilçesi, BAĞLAMA mah/köy, 31 Cilt, 15 Aile sıra no, 211 sırada nüfusa kayıtlı, TAHSİN ve AYSEL oğlu/kızı, 09/09/1986 dogumlu,