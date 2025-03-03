T.C. NİĞDE 1. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 03.03.2025 - 00:01

T.C. NİĞDE 1. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/89 Esas

KARAR NO: 2024/750

Davacı SÜZAN YILMAZ ile Davalı Ali Osman Yılmaz arasında mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; aşağıda isim ve kimlik bilgileri yazılı olan davalının yapılan araştırmalarda tebligata yarar adresi tesbit edilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla, iş bu ilanın tebliğinden itibare iki haftalık istinaf süresi olduğunun, ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra gerekçeli kararın tebliğ yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur. HÜKÜM: 1-DAVANIN KABULÜ İLE; Niğdeİli, Çiftlik İlçesi, OVALIBAĞ Mahallesi, Cilt: 96, Hane:1, BSN: 46 'de nüfusa kayıtlı, YAŞAR ve NURİYE kızı, NİĞDE 15/03/1978 doğumlu, 35345082336 TC kimlik nolu, SÜZAN YILMAZ ile aynı yer nüfusu BSN: 29 'de kayıtlı, ALİve ŞAHNİZE oğlu, NİĞDE 04/04/1974 doğumlu, 34775101570 TC kimlik nolu, ALİ OSMAN YILMAZ 'ın TMK'nun 166/1maddesi uyarınca BOŞANMALARINA, 2-Davacı kadın lehine mahkememizin 16/09/2024 tarihli celsesinde aylık 4.000,00 TL olarak hükmedilen tedbir nafakasının hükmün kesinleşmesine kadar devamına. Hükmün kesinleşmesinin ardından aylık 4.000,00 TL yoksulluk nafakasının davalıdan alınarak davacıya ödenmesine 3-150.000,00 TL maddi, 150.000,00 TL manevi tazminatın davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine 4-5490 sayılı yasanın 55. maddesi gereğince karar kesinleştiğinde gereğinin ifası için karardan 2 suretinin Niğde Nüfus Müdürlüğüne gönderilmesine. 5-Dava Adli Yardım talepli açıldığından alınması gereken 427,60 TL başvuru harcı, 427,60 TL karar harcından oluşan toplam 855,20 TL harcın davacıdan alınarak hazineye gelir kaydına, Bu hususta harç tahsil müzekkeresi düzenlenmesine 7-Dava adli yardım talepli açıldığından suçüstü ödeneğinden kullanıldığı anlaşılan ilanen tebligat, posta gideri olmak üzere toplam 27.744,00 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına, Bu hususta harç tahsil müzekkeresi düzenlenmesine 8-Davalı yargılama gideri yapmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına 9-Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT gereğince taktir olunan maktu 30.000,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, Dair davacı asil ve vekilinin yüzlerine karşı tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde Kayseri Bölge Adliyesinde İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 25/12/2024

DAVALI: ALİ OSMAN YILMAZ - 34775101570

Niğde ili Çiftlik ilçesi Ovalıbağ mah/köy 96 cilt 1 aile sıra no 29 sırada nüf. Kayıtlı Ali ve Şahnize oğlu 04/04/1974 doğumlu