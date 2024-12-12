T.C. NİĞDE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 12.12.2024 - 00:00

ESAS NO: 2023/921 Esas

DAVALI: RUKİYE ÇETİN Yüzüncüyıl Mah. 85369 Sk. B Blok Hılal Twın Kapı No: 6 Daire No: 22 - Çukurova Çukurova/ ADANA

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı, bilirkişi raporu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 13/02/2025 günü saat: 09:20'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu,dava dilekçesi, tensip zaptı, bilirkişi raporu ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.