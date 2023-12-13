T.C. NİĞDE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI
Ekli listede dosya numarası, mevkisi, parsel numarası, duruşma tarihi ve malikleri yazılı taşınmazların kamulaştırma kararına karşı ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari Yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği, açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi aleyhine yöneltilebileceği ve mahkemece tespit edilen değerlerin hak sahipleri adına Ziraat Bankası Niğde Şubesine yatırılacağı, idari yargı da dava açanların yürütmeyi durdurma kararı aldığını belgelendirmediği takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve taşınmazın kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılacak kısmının davalılar adına olan tapu kaydının iptaliile davacı idare adına tescil edileceği, dava konusu taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, hak sahiplerinin son ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde itiraz etmedikleri takdirde davalılar adına bankaya yatırılan kamulaştırma bedelinin davalılara ödeneceği hususunu bilmeleri, bu nedenle hak iddia eden 3. Şahısların tüm delilleri ile birlikte mahkememiz dosyasına 10 gün içerisinde yazılı olarak başvurmaları 2942 sy. Kanunun 4650 sayılı kamulaştırma kanununun 5. Maddesi ile değişik 2942 sayılı yasanın 10. Maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.
Dosya Numarası
Taşınmaz Bilgisi (İl/ilçe/Mah.)
Ada - Parsel Bilgisi
Duruşma Tarihi ve Malikleri
2023/663
Niğde/Merkez Edikli Mah/köyü
305 ada5 parsel
11/01/2024
Hatice Dökmetaş, Hamide Dökmetaş ve diğerleri
2023/665
Niğde/Merkez Edikli Mah/köyü
305 Ada 3 Parsel
11/01/2024
Fevzi Güneş
2023/667
Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
0 Ada 1693 Parsel
11/01/2024
Hamiyet Özdemir
2023/669
Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
0 Ada 5273 parsel
11/01/2024
Nazende Kuşçu, Yaşar Kuşçu ve diğerleri
2023/671
Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
0 ada 5307 parsel
11/01/2024
Arife Yurer, Gülbeyaz Öşür ve diğerleri
2023/673
Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
0 ada 1470 parsel
11/01/2024
Arife Yurer, Gülbeyaz Öşür ve diğerleri
2023/675
Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
0 ada 1471 parsel
11/01/2024
Hafize Varol
2023/677
Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
0 ada 1472 parsel
11/01/2024
Aydın Güneş
2023/679
Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
0 ada 1481 parsel
11/01/2024
İbrahim Güver, Kiymet Güverl ve diğerleri
2023/681
Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
0 ada 1498 parsel
11/01/2024
Turğut Kara, Durdane Erden, Mehmet Kara ve diğerleri
2023/683
Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
0 ada5330 parsel
11/01/2024
Aziz Özdoğan
2023/685
Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
0 ada 1525 parsel
11/01/2024
Zala Yılmaz, Metin Yılmaz, Ali Yılmaz ve diğerleri
2023/687
Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
0 ada1486 parsel
11/01/2024
Ömer Sayın, Yaşar Yücel, Remzi Yücel ve diğerleri
2023/689
Niğde/Merkez Edikli Mah/köyü
305 ada 2 parsel
11/01/2024
Mustafa Ayhan, Emin İmren, İzzet Ayhan ve diğerleri
2023/691
Niğde/Merkez OrhanlıMah/köyü
0 ada 1689 parsel
11/01/2024
Kenan Kaya, Tural Kaya, Ünal Kaya ve diğerleri
2023/693
Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
0 ada 1453 parsel
11/01/2024
Hakan Demir
2023/695
Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
0 ada 1680 parsel
11/01/2024
Hanife Yücel, Arife Sayın, Fatma Atmaca ve diğerleri
2023/697
Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
0 ada 1463 parsel
11/01/2024
Nazmiye Kılıç, Mehmet Kılıç ve diğerleri
2023/699
Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
0 ada 1459 parsel
11/01/2024
Kamil Özdoğan
2023/701
Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
0 ada 1457parsel
11/01/2024
Muzaffer Kaya, Yusuf Polat ve diğerleri
2023/703
Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
0 ada 1440 prasel
11/01/2024
Yusuf Göçer, Emine Yargı ve diğerleri
2023/705
Niğde/Merkez OrhanlıMah/köyü
0 ada 1435 parsel
11/01/2024
İnayet Yılmaz, Erdal Yılmaz ve diğerleri
2023/707
Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
0 ada 1421 parsel
11/01/2024
Nazende Kuşcu, Yaşar Kuşcu ve diğerleri
2023/709
Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
0 ada 1548 parsel
11/01/2024
Zala Yılmaz, Metin Yılmaz ve diğerleri
2023/711
Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
0 ada 1547 parsel
11/01/2024
Ahmet Mert
2023/713
Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
0 ada 1544 parsel
11/01/2024
Seyran Polat, Ayşe Sarcan, Sevim Atmaca ve diğerleri
2023/715
Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
0 ada 1539 parsel
11/01/2024
Yakup Kirlenmez, Nazife Kaya ve diğerleri
2023/717
Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
0 ada 1577 parsel
11/01/2024
Mehmet Özdemir, Akkız Şanlı ve diğerleri
2023/719
Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
0 ada 1579 parsel
11/01/2024
Seyrani Kahraman
2023/721
Niğde/Merkez OrhanlıMah/köyü
0 ada 1478 parsel
11/01/2024
Şerife Şanlı, Selvet Şanlı ve diğerleri
2023/723
Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
0 ada 1509 parsel
11/01/2024
Nazır Görmez, Savaş Görmez ve diğerleri
2023/725
Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
0 ada 1511 parsel
11/01/2024
Kiymet Güver, Sevgi Gürgen ve diğerleri
2023/727
Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
0 ada 1517 parsel
11/01/2024
Nazif Kahraman, Aliye Soylu ve diğerleri
2023/729
Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
0 ada 1515 parsel
11/01/2024
Ahmet Sayın, Nuri Sayın, Ercan Sayın ve diğerleri
2023/731
Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
0 ada 1521 parsel
11/01/2024
Afife Gülme, Ünal Gülme, Sinan Gülme ve diğerleri
2023/733
Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
0 ada 1716 parsel
11/01/2024
Fatmaana Kaya, Hüseyin Uçar ve diğerleri
2023/735
Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
0 ada 1519 parsel
11/01/2024
Necati Elma, Kiyasettin Elma ve diğerleri