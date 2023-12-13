T.C. NİĞDE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 13 Aralık 2023

Ekli listede dosya numarası, mevkisi, parsel numarası, duruşma tarihi ve malikleri yazılı taşınmazların kamulaştırma kararına karşı ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari Yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği, açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi aleyhine yöneltilebileceği ve mahkemece tespit edilen değerlerin hak sahipleri adına Ziraat Bankası Niğde Şubesine yatırılacağı, idari yargı da dava açanların yürütmeyi durdurma kararı aldığını belgelendirmediği takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve taşınmazın kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılacak kısmının davalılar adına olan tapu kaydının iptaliile davacı idare adına tescil edileceği, dava konusu taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, hak sahiplerinin son ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde itiraz etmedikleri takdirde davalılar adına bankaya yatırılan kamulaştırma bedelinin davalılara ödeneceği hususunu bilmeleri, bu nedenle hak iddia eden 3. Şahısların tüm delilleri ile birlikte mahkememiz dosyasına 10 gün içerisinde yazılı olarak başvurmaları 2942 sy. Kanunun 4650 sayılı kamulaştırma kanununun 5. Maddesi ile değişik 2942 sayılı yasanın 10. Maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.

Dosya Numarası

Taşınmaz Bilgisi (İl/ilçe/Mah.)

Ada - Parsel Bilgisi

Duruşma Tarihi ve Malikleri

2023/663

Niğde/Merkez Edikli Mah/köyü

305 ada5 parsel

11/01/2024

Hatice Dökmetaş, Hamide Dökmetaş ve diğerleri

2023/665

Niğde/Merkez Edikli Mah/köyü

305 Ada 3 Parsel

11/01/2024

Fevzi Güneş

2023/667

Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü

0 Ada 1693 Parsel

11/01/2024

Hamiyet Özdemir

2023/669

Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü

0 Ada 5273 parsel

11/01/2024

Nazende Kuşçu, Yaşar Kuşçu ve diğerleri

2023/671

Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü

0 ada 5307 parsel

11/01/2024

Arife Yurer, Gülbeyaz Öşür ve diğerleri

2023/673

Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü

0 ada 1470 parsel

11/01/2024

Arife Yurer, Gülbeyaz Öşür ve diğerleri

2023/675

Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü

0 ada 1471 parsel

11/01/2024

Hafize Varol

2023/677

Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü

0 ada 1472 parsel

11/01/2024

Aydın Güneş

2023/679

Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü

0 ada 1481 parsel

11/01/2024

İbrahim Güver, Kiymet Güverl ve diğerleri

2023/681

Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü

0 ada 1498 parsel

11/01/2024

Turğut Kara, Durdane Erden, Mehmet Kara ve diğerleri

2023/683

Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü

0 ada5330 parsel

11/01/2024

Aziz Özdoğan

2023/685

Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü

0 ada 1525 parsel

11/01/2024

Zala Yılmaz, Metin Yılmaz, Ali Yılmaz ve diğerleri

2023/687

Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü

0 ada1486 parsel

11/01/2024

Ömer Sayın, Yaşar Yücel, Remzi Yücel ve diğerleri

2023/689

Niğde/Merkez Edikli Mah/köyü

305 ada 2 parsel

11/01/2024

Mustafa Ayhan, Emin İmren, İzzet Ayhan ve diğerleri

2023/691

Niğde/Merkez OrhanlıMah/köyü

0 ada 1689 parsel

11/01/2024

Kenan Kaya, Tural Kaya, Ünal Kaya ve diğerleri

2023/693

Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü

0 ada 1453 parsel

11/01/2024

Hakan Demir

2023/695

Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü

0 ada 1680 parsel

11/01/2024

Hanife Yücel, Arife Sayın, Fatma Atmaca ve diğerleri

2023/697

Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü

0 ada 1463 parsel

11/01/2024

Nazmiye Kılıç, Mehmet Kılıç ve diğerleri

2023/699

Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü

0 ada 1459 parsel

11/01/2024

Kamil Özdoğan

2023/701

Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü

0 ada 1457parsel

11/01/2024

Muzaffer Kaya, Yusuf Polat ve diğerleri

2023/703

Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü

0 ada 1440 prasel

11/01/2024

Yusuf Göçer, Emine Yargı ve diğerleri

2023/705

Niğde/Merkez OrhanlıMah/köyü

0 ada 1435 parsel

11/01/2024

İnayet Yılmaz, Erdal Yılmaz ve diğerleri

2023/707

Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü

0 ada 1421 parsel

11/01/2024

Nazende Kuşcu, Yaşar Kuşcu ve diğerleri

2023/709

Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü

0 ada 1548 parsel

11/01/2024

Zala Yılmaz, Metin Yılmaz ve diğerleri

2023/711

Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü

0 ada 1547 parsel

11/01/2024

Ahmet Mert

2023/713

Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü

0 ada 1544 parsel

11/01/2024

Seyran Polat, Ayşe Sarcan, Sevim Atmaca ve diğerleri

2023/715

Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü

0 ada 1539 parsel

11/01/2024

Yakup Kirlenmez, Nazife Kaya ve diğerleri

2023/717

Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü

0 ada 1577 parsel

11/01/2024

Mehmet Özdemir, Akkız Şanlı ve diğerleri

2023/719

Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü

0 ada 1579 parsel

11/01/2024

Seyrani Kahraman

2023/721

Niğde/Merkez OrhanlıMah/köyü

0 ada 1478 parsel

11/01/2024

Şerife Şanlı, Selvet Şanlı ve diğerleri

2023/723

Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü

0 ada 1509 parsel

11/01/2024

Nazır Görmez, Savaş Görmez ve diğerleri

2023/725

Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü

0 ada 1511 parsel

11/01/2024

Kiymet Güver, Sevgi Gürgen ve diğerleri

2023/727

Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü

0 ada 1517 parsel

11/01/2024

Nazif Kahraman, Aliye Soylu ve diğerleri

2023/729

Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü

0 ada 1515 parsel

11/01/2024

Ahmet Sayın, Nuri Sayın, Ercan Sayın ve diğerleri

2023/731

Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü

0 ada 1521 parsel

11/01/2024

Afife Gülme, Ünal Gülme, Sinan Gülme ve diğerleri

2023/733

Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü

0 ada 1716 parsel

11/01/2024

Fatmaana Kaya, Hüseyin Uçar ve diğerleri

2023/735

Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü

0 ada 1519 parsel

11/01/2024

Necati Elma, Kiyasettin Elma ve diğerleri

#ilangovtr Basın No: ILN01949754