T.C. NİĞDE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 29 Aralık 2023

ESAS NO: 2017/69 Esas ve 2017/73 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Satın Almaya Dayalı) davaları nedeniyle; Mahkemenizce daha öncesinde Mernis adresinize bilirkişi raporları ile dava dilekçesi ve eklerinin tebliği için davetiye çıkarılmış olup, adresinize ulaşılamaması nedeniyle tebligat yapılamadığından ilanen tebligat yapılmış olmakla, yapılan UYAPsorgusunda halen adres durumunuzda bir değişiklik olmaması sebebiyle bilirkişi raporları, bilirkişi ek raporları, dava dilekçesi ve eklerinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.Mahkememizce duruşma tarihi: 16/01/2024 günü saat: 11:15'e bırakılmışolup, HMK 139 ve 150/1 maddesi uyarınca; ''Belirtilen gün ve saatte duruşmada hazır bulunmadığınız takdirde, tarafların hiçbirinin duruşmaya katılmaması veya davayı takip etmemesi durumunda, davanın 150/1 maddesi uyarınca işlemden kaldırılacağı, karşı taraf davayı takip ettiği takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam olunacağı, sulh için gerekli hazırlığın yapılması, duruşmanın sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirilecek belgelerin getirilebilmesi amacıyla gerekli açıklamayı yapmaları, aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği, dava dilekçesine karşı iki hafta içerisinde cevap verebileceğiniz ve bilirkişi raporları ile bilirkişi ek raporlarına HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur"şerhli bilirkişi raporları, bilirkişi ek raporları, dava dilekçesi ve ekleri ile duruşma günü tebliğ yerine geçerli iş bu ilanın tebliğinden itibaren yedi gün sonra davalı Osman AYDIN'a (T.C.177*****320 nolu, Bayram ve Keziban oğlu, 13/01/1973 doğumlu), Süleyman AKOL'a (T.C.407*****344 nolu, Yaşar ve Şükran oğlu, 15/03/1990 doğumlu) ve Kartal KOÇ'a (T.C. 369*****084 nolu Çetin ve Gülben oğlu,13/03/1993 doğumlu) yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.