T.C. NİĞDE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 29 Aralık 2023

ESAS NO: 2021/118 Esas

Davacı, NİĞDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ileDavalı , MEHMET YÖRÜKOĞLU arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle; Mahkemenizce daha öncesinde Mernis adresinize bilirkişi raporları ve duruşma gün ve saatinin tebliği için davetiye çıkarılmış olup, adresinize ulaşılamaması nedeniyle tebligat yapılamadığından ilanen tebligat yapılmış olmakla, yapılan UYAPsorgusunda halen adres durumunuzda bir değişiklik olmaması sebebiyle bilirkişi raporları, duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.Mahkememizce duruşma tarihi: 18/01/2024 günü saat:15:15'e bırakılmış olup, HMK 139 ve 150/1 maddesi uyarınca; ''Belirtilen gün ve saatte duruşmada hazır bulunmadığınız takdirde, tarafların hiçbirinin duruşmaya katılmaması veya davayı takip etmemesi durumunda, davanın 150/1 maddesi uyarınca işlemden kaldırılacağı, karşı taraf davayı takip ettiği takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam olunacağı, sulh için gerekli hazırlığın yapılması, duruşmanın sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirilecek belgelerin getirilebilmesi amacıyla gerekli açıklamayı yapmaları, aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği, dava dilekçesine karşı iki hafta içerisinde cevap verebileceğiniz ve bilirkişi raporlarına HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur"şerhli bilirkişi raporları ile duruşma günü tebliğ yerine geçerli iş bu ilanın tebliğinden itibaren yedi gün sonra davalı Mehmet Yörükoğlu'na (T.C. 644*****358 nolu, Ali ve Adiviye oğlu, 03/02/1952 doğumlu) yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.