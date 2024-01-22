T.C. NİĞDE 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 22.01.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2021/651 KARAR NO: 2022/489

SANIK: Zeliha ÇAYLAK, Celal ve Zeynep kızı, 12/08/1991 Niğde doğumlu, Niğde, Merkez, Aşağı Kayabaşı mah/köy nüfusunda kayıtlı. Efendibey Mah. Orhangazi Cad. Toki Sitesi Nd5-5 Blok No:24 Kat:1 İç Kapı No:7 Merkez/NİĞDE adresinde oturur. TC Kimlik No:25094424808

SUÇ: Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak

SUÇ TARİHİ: 13/06/2020, 14/03/2020, 08/03/2020

KARAR TARİHİ: 16/09/2022

Sanık Zeliha ÇAYLAK hakkında Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan Mahkememizin yukarıda Esas veKarar numarası yazılı ilamı ile 3 kez ayrı ayrı 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, 53/1 a-c-d-e maddelerinin uygulanmasına karar verildiği, dosyada sanık Zeliha ÇAYLAK'ın tüm aramalara rağmen bulunamadığından yokluğunda verilen gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.