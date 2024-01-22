T.C. NİĞDE 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 22.01.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2022/352 KARAR NO: 2023/290

SANIK: Seda MEMİŞ, İsmail ve Meral kızı, 10/05/1993 Elbistan doğumlu, Afyonkarahisar, Dinar, Çiçektepe mah/köy nüfusunda kayıtlı. Bahçeli Evler Mah. 9003. Sk. No:15 İç Kapı No:10 Dulkadiroğlu/ KAHRAMANMARAŞ adresinde oturur. TC Kimlik No:10685846480

SUÇ: Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali

SUÇ TARİHİ: 29/05/2020

KARAR TARİHİ: 17/05/2023

Sanık Seda MEMİŞ hakkında Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali suçundan Mahkememizin yukarıda Esas veKarar numarası yazılı ilamı ile 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, 53/1 a-c-d-e ve 58/6-7 maddelerinin uygulanmasına karar verildiği, verilen kararın katılan vekilince istinaf edildiği görülmekle; dosyada sanık Seda MEMİŞ tüm aramalara rağmen bulunamadığından yokluğunda verilen gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özeti ve dosyanın istinaf edildiğinden GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.