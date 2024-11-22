T.C. NİKSAR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 22.11.2024 - 00:01

T.C. TOKAT NİKSAR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2024/586 Esas

Tokat ili, Niksar ilçesi, İsmetpaşa mahallesi, 885 ada, 2 parsel sayılı taşınmazda Bekir karısı Rukiye'nin hissesi olan 577,14 m2'nintapu kayıtlarının iptali ile Hazine adına tesciline ve mal varlıklarının hazineye devrine karar verilmesi istemli dava açıldığı, Bekir karısı Rukiye'nin bizzat kendisinin ya da bu kişiyi tanıyan ve bilen kişilerin ilan tarihinden 6 ay içinde Mahkememizin 2024/586 Esas sayılı dosyasına müracaatta bulunmaları, müracaatçı bulunmadığı takdirde gaipliğine ve mal varlığının hazineye devrine karar verileceği ilanen tebliğ olunur. 11/11/2024