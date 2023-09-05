T.C. NİKSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı: 2022/610 Esas 27/04/2023
Konu: İLAN
Tokat İli, Niksar İlçesi, Hüseyingazi Köyü, Cilt No: 72, Hane No: 6, BSN: 40'de nüfusa kayıtlı, Dursun ve Fatma'dan olma, 02/10/1966 doğumlu, 12251776528 T.C. Kimlik no'lu Halit Şahin'in en son 2014 tarihine haber alındığı, bu tarihten sonra haber alınamadığından gaipliğine karar verilmesi istemiyle mahkememize dava açılmıştır.
Halit Şahin hakkında bilgisi bulunan kimselerin 6 Ay içinde bilgi vermeleri için Niksar Sulh Hukuk Mahkemesi 2022/610 Esas sayılı dosya numarası ile Mahkememize başvuruda bulunmaları TMK.nun 33. Maddesi gereğince ilan olunur.
GAİP T.C. KİMLİK NO: 12251776528
ADI SOYADI: HALİT ŞAHİN
BABA ADI: DURSUN
ANA ADI: FATMA
DOĞUM TARİHİ: 02/10/1966
DOĞUM YERİ: NİKSAR
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