Yayınlanma: 30.07.2024 - 00:01

T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2023/313 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Gaziantep İli, Nizip İlçesi,

MEVKİİ : Pazar cami Mahallesi,

ADA NO : 1943

PARSEL NO : 3

VASFI : Arsa

YÜZÖLÇÜMÜ : 274,38 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Ayşe Çoban, Büşra Betül Çetin, Ebrar Ayşe Çoban, Elif Çoban, Esra Çoban, Hasan Çoban, Hatice Dana, Hasan Çoban, Hülya Yavuz, Kübra Kılınç, Mebrure Bakır, Mehmet Harun Çoban, Muharrem Dana, Mustafa Çoban, Nevzat Çoban, Nezahat Çoban, Sabrıya Çoban, Serpil Çoban, Yunus Çoban.

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : NİZİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kamulaştırmayı yapan davacı idare Nizip Belediye Başkanlığı'nın 01/09/2022 tarih ve 300 sayılı kararı ile , malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tapuda tesciline karar verilmesi için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/313 Esas sayılı dosyasında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 12/07/2024