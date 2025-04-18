T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2024/251 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Gaziantep İli, Karkamış İlçesi
MEVKİİ: Kelekli Mahallesi
ADA NO: 217
PARSEL NO: 16
VASFI: Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ: 406,91 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI: Abdulkadir Karakurt - Sevim Karadağ - Suna Karaçalı ve dava arkadaşları
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin 26.11.2020 tarihli ve 9742-12 sayılı kamulaştırma kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tapuda tesciline karar verilmesi için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/251 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 25.03.2025