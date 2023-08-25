Yayınlanma: 25 Ağustos 2023

T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2022/652 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Gaziantep İli, Karkamış İlçesi,

MEVKİİ: Karanfil Mah.

ADA NO: 143

PARSEL NO: 57 ve 58 parsel ( 143 ada 38 parsel )

VASFI: Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ: 187,98 m²'lik alanda irtifak hakkı ve 62,09 m2'lik mülkiyethakkı olarak toplam 250,07? m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: Dursun ÇİFTÇİOĞLU

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin 26/06/2019 tarihli ve 1253 sayılı kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tapuda tesciline karar verilmesi için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/652 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 28/07/2023