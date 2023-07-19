T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 19 Temmuz 2023

ESAS NO: 2022/585 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Gaziantep İli, Karkamış

MEVKİİ: Eceler Mah.

ADA NO: 163 Ada 1 Parsel, 163 Ada 8 Parsel, 109 Ada 378 ve 379 Parsel, 156 Ada 38 ve 39 Parsel

PARSEL NO: 163 Ada 1 Parsel, 163 Ada 8 Parsel, 109 Ada 378 ve 379 Parsel, 156 Ada 38 ve 39 Parsel

VASFI: Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ: 163 Ada 1 Parsel 1.066,16 m² irtifak hakkı, 163 Ada 8 Parsel 641,38 m² irtifak hakkı, 109 ada 378 ve 379 parsel 678,15 m²'lik alanda irtifak hakkı ve 18,18 m2'lik mülkiyethakkı olarak toplam 696,33 m² ve 156 ada 38 ve 39 parsel 1.009,77 m²'lik alanda irtifak hakkı ve 24,72 m2'lik mülkiyethakkı olarak toplam 1.034,49 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: ALİ BÜYÜKÇELEBİ, EMİNE KAYA, FARUK BÜYÜKÇELEBİ, FATMA ÇINAR, FATMA YAŞAR, GÜLDEREN BOYNUKISA, GÜLİZAR UYGUR, İSMAİL BÜYÜKÇELEBİ, MEHMET BÜYÜKÇELEBİ, MERYEM BÜYÜKÇELEBİ, NEŞET BÜYÜKÇELEBİ, NURSEL BÜYÜKÇELEBİ, OĞUZ BÜYÜKÇELEBİ, OSMAN BÜYÜKÇELEBİ, SAFİYE TATAR, SEBİHA ŞAHİN ve SELMA GÜL

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin 26/06/2019 tarihli ve 1253 sayılı kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tapuda tesciline karar verilmesi için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/585 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 31/05/2023