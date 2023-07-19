T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 19 Temmuz 2023

ESAS NO: 2022/571 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Gaziantep İli, Karkamış

MEVKİİ: Örmetaş Mah.

ADA NO: 135

PARSEL NO: 8 ve 9

VASFI: Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ: 528,44 m²'lik alanda irtifak hakkı ve 60,06 m2'lik mülkiyethakkı olarak toplam 588,50 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: AHMET BOZKURT, BÜNYAMİN BOZKURT, COŞKUN BOZKURT, DENİZ BOZKURT, HALİL BOZKURT, İBRAHİM BOZKURT, MUSTAFA BOZKURT, ŞAHİN BOZKURT ve YETER YILMAZ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin 26/06/2019 tarihli ve 1253 sayılı kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tapuda tesciline karar verilmesi için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/571 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 30/05/2023