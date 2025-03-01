T.C. NURDAĞI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 01.03.2025 - 00:01

T.C. NURDAĞI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/62 Esas

Davacı Hatice Yavuz tarafından davalılar Maliye Hazinesi, Nurdağı Belediyesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı aleyhine, Gaziantep ili Nurdağı İlçesi Gedikli mahallesi sınırları içerisinde bulunan 130 ada 2 parsel sayılı taşınmazın yanında bulunan kayıt dışı alanınadına tescilinin yapılması için Mahkememizde iş bu Tapu İptali Ve Tescil davasını açtığı, bahse konu kayıt dışı taşınmazla uzaktan ve yakından ilgili ve alakalı bulunanların Mahkememizin 2024/62 esas sayılı dava dosyasına müracaatta bulunmaları aksi takdirde söz konusu taşınmazın TMK'nın 713. maddesi gereğince tesciline karar verilebileceği hususu İLAN OLUNUR.