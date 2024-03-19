T.C. NURDAĞI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 19.03.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/83 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Gaziantep İli Nurdağı İlçesi Başpınar Mahallesi

ADA NO: 685

PARSEL NO: 109

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Gaziantep İli, Nurdağı İlçesi Başpınar Mah. 685 Ada 109 parsel sayılı numaralı taşınmazın bedel tespitinin yapılarak taşınmaz mülkiyetinin TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI adına tapuya kesin tescilitalep etmiştir.

Taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememizin yukarıda belirtilen esas sayılı dosyasına sunması ile ilerde belirlenecek ve kendilerine gün ve saati bildirilecek ön inceleme duruşmasında bizzat hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, aksi takdirde HMK'nın 147. maddesi gereğince yargılamaya yokluklarında devam olunacağı hususu, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan 12/03/2024